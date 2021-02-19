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文具控荷包準備好　滿滿迪士尼周邊上線一起迎開學

東森購物開學專區活動（圖／翻攝自東森購物網）

▲瞄準開學採買商機，東森購物針對外宿族規劃省錢攻略專區。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

開心過完農曆年，學生準備開學返回校園，近期關於文具、筆記型電腦及周邊商品等，不同學生族群所需用品的搜尋與買氣有攀升現象，網購業者趁勢陸續推出活動瞄準開學商機，其中更有與迪士尼聯手鎖定「文具控」，主打不用飛出國就可以入手超可愛的米奇、米妮、小熊維尼周邊。

東森購物網主打「開學享FUN價」，精選如鬼滅之刃雙面鉛筆盒、兒童護脊書包夢幻獨角獸款、ASUS輕薄筆電、工業風可折疊書架，文具、生活、3C家電等商品，滿足小學生、大學生等不同族群添購上學或生活用品的需求。此外，活動專區特別蒐羅收納櫃、床組、桌椅等實用傢俱單品，祭出5折起省錢攻略專區，幫外宿族省荷包，又能在租屋處佈置質感生活風格。

東森購物開學專區活動（圖／翻攝自東森購物網）

▲精選商品滿足不同學生族群的需求。（圖／翻攝自東森購物網）

蝦皮購物則觀察，春節假期後通常是文具類產品的銷售高峰，今年預期將迎來高達70%的成長，為把握商機，平台與迪士尼聯手開設的文具旗艦店即日起正式上線，集結米奇、米妮、小熊維尼、奇奇蒂蒂、冰雪奇緣、漫威等官方授權周邊，包括蜘蛛人系列書包文具組合、冰雪奇緣系列書包文具組合，以及韓國原裝進口筆記本精裝組，開幕慶活動期間2/21～2/28全館8折起，下單就送迪士尼造型口套罩，消費滿額享免運、送上TSUM TSUM系列不鏽鋼餐具包。

迪士尼與蝦皮購物聯手開設文具旗艦店（圖／記者洪菱鞠攝）

迪士尼與蝦皮購物聯手開設文具旗艦店（圖／記者洪菱鞠攝）

▲迪士尼在電商平台開設官方旗艦店，不用飛出國，就可以入手超可愛的官方授權周邊，開幕慶活動期間祭出特惠價，像是冰雪奇緣系列書包文具禮盒16件組千元有找。（圖／記者洪菱鞠攝）

PChome 24h購物觀察，站上開工開學用品關鍵字近一週（2/10-2/16），以筆電、空氣清淨機、電腦桌、螢幕、衛生紙最熱搜，其中外宿家電如吸塵器，銷量更有近40%月增率，顯見辦公學習與家電採買需求熱絡。搶攻開工、開學採買商機，即日起推出「開新特攻隊」強檔活動，囊括3C資訊、文具日用、生活傢俱、外宿家電等，全站下殺21折起。

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