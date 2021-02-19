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補班日搶爆殺品　5大電商好康活動、快閃優惠整理

東森購物（圖／翻攝自東森購物網）

▲補班日上網血拼，指定商品有優惠價可入手。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

春節假期才剛結束，許多人都還沒收心認真上班，面對本週六（2/20）補班日，心情頓時變得憂鬱，為了撫慰這種鬱悶感，超商、連鎖咖啡業者相繼推出一系列補班日限定優惠，除此之外，網購業者也有驚喜好康可以搶，血拼也能有小確幸，一掃煩悶。

東森購物網推出「 開工補給站」專區，主打葉黃素、滴雞精等多種營養保健品，最低38折起，另也提供多項商品優惠，例如只要用479元就能入手GIORDANO男/女裝彈力修身牛仔褲，現省1,021元，限定優惠價僅2/20一天；思薇爾寵愛女神內衣最低199元起，女性朋友可趁這波多挑幾件，省荷包幫「內在」換新。

網購補班日限定優惠（圖／翻攝自購物網站）

▲東森購物網推出「 開工補給站」專區。（圖／翻攝自東森購物網）

PChome 24h購物也有加碼好康，2/19晚間6點至2/22上午10點推出「週末殺」搶購活動，精選3C數位、家電休閒、食品日用、美妝流行等商品，全場5折起，爆殺好康包含「BRITA北港武德宮好水生財禮盒」免2,000元即可入手、「Honeywell 抗敏系列空氣清淨機」狂降3,000元、「ViewSonic 32型4K廣視角電競螢幕」狠砍10,000元。

遠傳friDay購物在補班日加碼2大快閃優 惠，遠傳心生活用戶在站上購買超商咖啡寄杯，限時獨享50%遠傳幣回饋；LINE購物消費加碼3%，單筆上限回饋700點。此外，準備迎接開學，包括筆電、螢幕或週邊等3C商品，祭出最低3折起，活動至2/28止。

樂天市場站上推出「10%點數回饋」活動，即日起至2/28以前，指定店家全月累積滿3,000元送10%點數回饋，最高享1,200點，另外，活動期間下單不限金額，於指定網址登錄的前5,000名消費者，可獲得GlobalMall環球購物中心100元生活娛樂券。

Pinkoi」精選「療癒運動道具」、「美感運動服飾」、「健康解膩茶飲」，即日起至2/24，購買即享免運費；即日起至2/25，購買美食商品結帳時輸入優惠序號「@lovetea」，消費金額滿新台幣1,200元，享100元現金折抵。

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