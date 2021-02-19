補班日搶爆殺品　5大電商好康活動、快閃優惠整理

▲補班日上網血拼，指定商品有優惠價可入手。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

春節假期才剛結束，許多人都還沒收心認真上班，面對本週六（2/20）補班日，心情頓時變得憂鬱，為了撫慰這種鬱悶感，超商、連鎖咖啡業者相繼推出一系列補班日限定優惠，除此之外，網購業者也有驚喜好康可以搶，血拼也能有小確幸，一掃煩悶。

東森購物網推出「 開工補給站」專區，主打葉黃素、滴雞精等多種營養保健品，最低38折起，另也提供多項商品優惠，例如只要用479元就能入手GIORDANO男/女裝彈力修身牛仔褲，現省1,021元，限定優惠價僅2/20一天；思薇爾寵愛女神內衣最低199元起，女性朋友可趁這波多挑幾件，省荷包幫「內在」換新。

▲東森購物網推出「 開工補給站」專區。（圖／翻攝自東森購物網）

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樂天市場站上推出「10%點數回饋」活動，即日起至2/28以前，指定店家全月累積滿3,000元送10%點數回饋，最高享1,200點，另外，活動期間下單不限金額，於指定網址登錄的前5,000名消費者，可獲得GlobalMall環球購物中心100元生活娛樂券。

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