冷到凍未條「燒玩具取暖」吊扇結冰　德州慘況公開…已釀49死！

▲美國德州受暴風雪影響，目前有上萬戶人遭斷水斷電。（圖／達志影像／美聯社）
記者葉睿涵／綜合報導
受創紀錄的冬季風暴影響，超過1億美國人的生活受到重創，而受災最嚴重的德州因為出現零下22攝氏度低溫，電網不堪負荷，導致數百萬戶人無電可用。截至當地時間18日，仍有32.5萬戶遭斷電，逾1300萬人沒有水源供應，並造成49人死亡。整個德州彷彿真實上演災難電影《明天以後》中的電影情節，讓人們不得不在嚴寒中頑固求生，為了生存而「戰」。
據CNN報導，家中已被斷電72小時的威爾西（Timothy Wilsey）使用汽車上的電池來取暖和衝手機，以保持對外聯絡。不過由於車上的電池量不多，他們也不敢大肆使用手機，只能迅速地看看新聞和查看附近的餐廳是否有在營業。威爾西指出，他們一家大部分的時間都躲在被子裡，並且只能用蠟燭來取暖。
Mother of two says she had to burn household items, including her own artwork, to keep the house warm as the deep freeze continues in Texas.— Cuomo Prime Time (@CuomoPrimeTime) February 18, 2021
"I just started grabbing my canvases off the wall and breaking them and throwing them in the fire." pic.twitter.com/GmwqMprKjt
而住在德州波特蘭（Portland）的布雷克（Brianna Blake）告訴CNN，由於家中嚴重缺乏生火用的木柴，因此她和丈夫開始燒家庭用品來為孩子們取暖，目前被燒掉的東西包括柵欄和她珍藏的藝術品，「我開始從牆上抓起我的畫布，然後把它們撕碎，扔進火裡」。
同樣的情況也發生在住在基林市（Killeen）的嘉西亞（Angel Garcia）身上。由於實在冷到受不了，家中也沒有柴火可燒，因此嘉西亞只好燒掉3歲女兒的積木來取暖。她將家中情景拍下上傳網路，只見這名3歲小女孩依依不捨地趴在壁爐前張望，似乎在為不得不燒掉的積木感到難過。
This is how cold it is at my Apartment.— (@ThomasBlackGG) February 16, 2021
As a Texan, yes, I'm certainly not built for this. I don't even care. pic.twitter.com/FMt8imglJp
歷史性的寒冷天氣也讓水管凍裂，影響水供之餘也讓許多當地居民家中出現各種酷寒奇景。布萊克（Thomas Black）最近發布了一張照片表示，由於水管破裂，漏出來的水居然在他家中的吊扇結下一根根冰柱，猶如鐘乳石一般。他告訴CNN，「我認為所有德州人都應該感到憤怒，因為這就是我們現在的生活，我們的處境很糟，而且會越來越差。」
除了斷水斷電以外，德州的超市也出現搶購潮，幾乎所有開著的店家都有人在排隊，大量購買食物和食水，許多超市的架子都已被一搶而空。德州哈靈根（Harlingen）的市長博斯威爾（Chris Boswell）試圖安撫民眾「不要驚慌」，並強調，他相信人們的生活會在幾天內恢復正常，但德州超市H-E-B的資深經理托娃（Linda Tovar）表示，史無前例的酷寒已嚴重破壞食品供應鏈，該公司已祭出限購令，以避免庫存被搶空。
▲德州有許多用戶在寒冷中排隊數小時，以灌滿家中的瓦斯桶取暖。（圖／達志影像／美聯社）
極端的氣候在德州已造成49人死亡，其中有人因在房子中生火取暖而引發大火而死，也有人因為使用汽車取暖而死於一氧化碳中毒。德州街頭上還有一些人因無家可歸，也沒有足夠的衣物禦寒，而在冰天雪地中凍死路邊。
►德州20年罕見暴雪…車輛打滑翻覆路邊！ 旅美台人曝休士頓現況
►德州急凍！吊扇馬桶結出鐘乳石冰 她家「魚缸→冰塊」傻眼：OMG
►德州酷寒…水管破裂「天花板整片崩塌」如災難片 樓梯間成瀑布！
讀者迴響