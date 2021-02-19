冷到凍未條「燒玩具取暖」吊扇結冰　德州慘況公開…已釀49死！

▲美國德州受暴風雪影響，目前有上萬戶人遭斷水斷電。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

受創紀錄的冬季風暴影響，超過1億美國人的生活受到重創，而受災最嚴重的德州因為出現零下22攝氏度低溫，電網不堪負荷，導致數百萬戶人無電可用。截至當地時間18日，仍有32.5萬戶遭斷電，逾1300萬人沒有水源供應，並造成49人死亡。整個德州彷彿真實上演災難電影《明天以後》中的電影情節，讓人們不得不在嚴寒中頑固求生，為了生存而「戰」。

據CNN報導，家中已被斷電72小時的威爾西（Timothy Wilsey）使用汽車上的電池來取暖和衝手機，以保持對外聯絡。不過由於車上的電池量不多，他們也不敢大肆使用手機，只能迅速地看看新聞和查看附近的餐廳是否有在營業。威爾西指出，他們一家大部分的時間都躲在被子裡，並且只能用蠟燭來取暖。

Mother of two says she had to burn household items, including her own artwork, to keep the house warm as the deep freeze continues in Texas.



"I just started grabbing my canvases off the wall and breaking them and throwing them in the fire." pic.twitter.com/GmwqMprKjt — Cuomo Prime Time (@CuomoPrimeTime) February 18, 2021

而住在德州波特蘭（Portland）的布雷克（Brianna Blake）告訴CNN，由於家中嚴重缺乏生火用的木柴，因此她和丈夫開始燒家庭用品來為孩子們取暖，目前被燒掉的東西包括柵欄和她珍藏的藝術品，「我開始從牆上抓起我的畫布，然後把它們撕碎，扔進火裡」。

同樣的情況也發生在住在基林市（Killeen）的嘉西亞（Angel Garcia）身上。由於實在冷到受不了，家中也沒有柴火可燒，因此嘉西亞只好燒掉3歲女兒的積木來取暖。她將家中情景拍下上傳網路，只見這名3歲小女孩依依不捨地趴在壁爐前張望，似乎在為不得不燒掉的積木感到難過。

This is how cold it is at my Apartment.



As a Texan, yes, I'm certainly not built for this. I don't even care. pic.twitter.com/FMt8imglJp — (@ThomasBlackGG) February 16, 2021

歷史性的寒冷天氣也讓水管凍裂，影響水供之餘也讓許多當地居民家中出現各種酷寒奇景。布萊克（Thomas Black）最近發布了一張照片表示，由於水管破裂，漏出來的水居然在他家中的吊扇結下一根根冰柱，猶如鐘乳石一般。他告訴CNN，「我認為所有德州人都應該感到憤怒，因為這就是我們現在的生活，我們的處境很糟，而且會越來越差。」

除了斷水斷電以外，德州的超市也出現搶購潮，幾乎所有開著的店家都有人在排隊，大量購買食物和食水，許多超市的架子都已被一搶而空。德州哈靈根（Harlingen）的市長博斯威爾（Chris Boswell）試圖安撫民眾「不要驚慌」，並強調，他相信人們的生活會在幾天內恢復正常，但德州超市H-E-B的資深經理托娃（Linda Tovar）表示，史無前例的酷寒已嚴重破壞食品供應鏈，該公司已祭出限購令，以避免庫存被搶空。



▲德州有許多用戶在寒冷中排隊數小時，以灌滿家中的瓦斯桶取暖。（圖／達志影像／美聯社）

極端的氣候在德州已造成49人死亡，其中有人因在房子中生火取暖而引發大火而死，也有人因為使用汽車取暖而死於一氧化碳中毒。德州街頭上還有一些人因無家可歸，也沒有足夠的衣物禦寒，而在冰天雪地中凍死路邊。

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