　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／美國宣布重返《巴黎氣候協定》　世界各國領袖讚爆！

▲▼美國總統拜登上任後致力於恢復與同盟之間的外交關係。（圖／路透社）

▲美國總統拜登上任後致力於恢復與同盟之間的外交關係，包括重返《巴黎協定》。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

美國當地時間19日正式重新加入應對全球氣候變化的《巴黎協定》。美國國務卿布林肯當天發表聲明稱，《巴黎協定》是「史無前例的全球行動框架」。《美聯社》報導指出，世界各國領袖讚揚美國重返巴黎協定，但也希望美國嚴肅面對過去4年的缺席，並期待未來幾個月能夠宣布2030年減少的碳排放目標。

聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）表示，美國正式重返這件事「本身就非常重要」，拜登宣布美國將如2009年承諾的那樣，繼續向較貧窮國家提供氣候援助，這一點也很重要。

聯合國前氣象工作負責人菲格雷斯（Christiana Figueres）表示，這是很重要的政治訊息，人們擔心其他國家會跟美國一樣，放棄氣候變遷工作，但是沒有一個國家這麼做，美國的城市，州和企業仍在努力減少二氧化碳的排放，不支持的只有聯邦政府。

根據CNN報導，白宮認命的氣象特使前國務卿凱瑞John Kerry），在重返巴黎協定扮演了關鍵作用，總統拜登表示，他與凱瑞以及白宮國家氣候顧問麥卡錫（Gina McCarthy）的對話，讓他對於重返協定感到鼓舞，他門都是應對氣候變遷戰爭的重要盟友。

►佛系瘦身14天有感

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
明天還能爽拿「1100萬」！　秒變富翁絕招曝光
羅志祥暴肥82kg！狂操一天「甩1.35kg」　揭瘦身秘訣
近距離目擊「客人刮出100萬」　真實反應讓彩券行員工笑翻
快訊／美國宣布重返《巴黎氣候協定》　世界各國領袖讚爆
22歲女激戰太嗨突中風　「兩腳發黑不動」嚇壞醫：只能挖出來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／美國宣布重返《巴黎氣候協定》　世界各國領袖讚爆！

快訊／白金漢宮宣布：哈利王子夫婦決定「不再返回王室」擔任公職

德州雪災大停電！「唯一開店」披薩店忙到崩潰　4小時賣光一周食材

嫌同志遊行露太多！他選首爾市長建議「遠離市區」：人有權利反對

公寓大火！婦爬外牆6F墜落慘死　警消「拉她手腳救援」畫面引眾怒

她為愛「斬首、勒斃」全家人　狠奪7命！將成印度獨立後首名女死囚

被診斷不育「竟懷5胞胎」！6女在家吵翻天　父受不了「逃去上班」

新手爸遭巨浪捲上無人沙灘　絕望刻字「救命！」眼尖登山客嚇報案

9秒急輾畫面曝光！23歲女違規穿越鐵軌…　火車疾駛衝撞亡

男友沒戴口罩遭警方逮捕！正妹部落客急尋管道保釋結果傻眼

「SM編舞師＋小栗旬親戚」登《創造營》！　free style超精準卡點…Amber喊「老師」

婚後不跟長輩住？回家誰煮飯？　婆媳關係好難：我還不好意思罵她

痛別小鬼療傷...峮峮：不要提就沒事　忍氣喘跳啦啦隊「偶爾小力一點」

金正賢直播放閃申惠善「想念我的女王」　趙花眞VS金昭容..甜選中殿：花眞抱歉惹XD

王大陸「環抱緊貼」李沁被罵翻：鹹豬手　凌晨急上火線回應！

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

想吃披薩！爛醉夫妻突攔外送員 遭拒絕竟揮拳狂吼「你強姦我」

母租車想炫耀「沒鑰匙也可以騎」　兒崩潰狂哭阻止：妳不要騎走啦！

北宜公路8段區間測速超惱人？　達人全段破解！省錢順暢到宜蘭

看到汪同伴「樹葉換肉」也想要！　黃狗咬樹枝迎接愛媽：肉肉呢？

快訊／美國宣布重返《巴黎氣候協定》　世界各國領袖讚爆！

快訊／白金漢宮宣布：哈利王子夫婦決定「不再返回王室」擔任公職

德州雪災大停電！「唯一開店」披薩店忙到崩潰　4小時賣光一周食材

嫌同志遊行露太多！他選首爾市長建議「遠離市區」：人有權利反對

公寓大火！婦爬外牆6F墜落慘死　警消「拉她手腳救援」畫面引眾怒

她為愛「斬首、勒斃」全家人　狠奪7命！將成印度獨立後首名女死囚

被診斷不育「竟懷5胞胎」！6女在家吵翻天　父受不了「逃去上班」

新手爸遭巨浪捲上無人沙灘　絕望刻字「救命！」眼尖登山客嚇報案

9秒急輾畫面曝光！23歲女違規穿越鐵軌…　火車疾駛衝撞亡

男友沒戴口罩遭警方逮捕！正妹部落客急尋管道保釋結果傻眼

接受外籍投教建議　曹維揚改固定式強化控球

辰亦儒河邊上空曬「洗衣板腹肌」　養眼身材網跪：肚子上好多包

叫外送餐點「紙盒融化」！店家一聽秒甩鍋：你去問外送員

電梯門打開…「斷頭娃娃」扔滿地　住戶崩潰：根本命案現場

《7號房的禮物》葛素媛近況曝光！　「登大人」仙氣爆表驚艷韓網

洗臉11大誤區！9成女孩都做錯：洗臉應該先洗手　否則易長痘痘

台股演出奔牛行情　12檔台股基金淨值衝上百元俱樂部

初九來拼1100萬！東森樂透頭獎連10槓　8萬多人投注搏大獎

持修「婚禮」倒數2天...突二度延期！　深夜道歉：真的非常對不起

微霧自然就像第二層肌膚！2021「最新話題粉底」大盤點

國際熱門新聞

賓客「與新娘嗨舞」下秒遭撞飛！畫面曝

鏡子反射露馬腳　正宮直接抓包尪出軌

一家8口沙漠迷路　半年後被發現僅剩遺骸

快訊／NASA毅力號登陸火星　首張回傳照片曝光

即／白金漢宮宣布：哈利王子夫婦不再擔任王室公職

日本新冠確診統計「全靠手算」遭嗆：落後40年

她為愛殺死全家人！將成印度獨立後首名女死囚　

TikTok重心挑戰「男人不行」　女伴樂歪笑爆！

泰王攜3女亮相！王后「站C位」排擠貴妃

新手爸遭浪捲　沙灘絕望刻字「救命！」

花旗「錯匯250億」法院判收款人免還錢！

超凶最美Uber外送員直播爆紅！客驚豔：一起吃？

黑貓「爬樹中遭冰封」　詭異景象曝光

25歲「排球甜心」姊妹霸凌遭起底！悲慘下場曝

更多熱門

相關新聞

誕下5胞胎！父受不了6女兒「逃去上班」

誕下5胞胎！父受不了6女兒「逃去上班」

美國一對夫妻布斯比（Adam Busby）和丹妮爾（Danielle Busby）婚後多年一直沒有孩子，在向醫生求助後，他們被告知可能永遠無法生育。然而，迫切想當父母的倆人並未因此放棄，他們嘗試各種方法，最後不止成功懷孕，而且他們現在還有了可愛的6個女兒。

凍到泳池結冰　男捨命救愛犬

凍到泳池結冰　男捨命救愛犬

CNN：台灣疫苗受阻　中國宣稱無關

CNN：台灣疫苗受阻　中國宣稱無關

冰封德州！冷到燒玩具取暖　慘況公開

冰封德州！冷到燒玩具取暖　慘況公開

女手滑買50張彩券　中5千萬大獎

女手滑買50張彩券　中5千萬大獎

關鍵字：

巴黎氣候協定巴黎協定北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

罔腰變性3年懷孕了！公開寶寶超音波照

福原愛嫁來台灣5年…要回日本了

快訊／趙小僑宣布喜訊：我懷孕了！

快訊／罔腰變性3個月秀孕照！高醫3點說法打臉

罔腰到底是誰？原始臉蛋帥氣男孩

罔腰變性3年「腹腔懷孕」？醫：祝福你但不要鬼扯

罔腰沒卵沒子宮「高風險懷孕方法」曝：費用天價

高醫擬提告！罔腰懷孕「根本電影情節」

激戰太嗨…22歲女突中風！「兩腳發黑不動」嚇壞醫

罔腰懷孕？前男友怒：腦子放清楚

烏克蘭正妹被母逼來台灣　哽咽曝原因

童跳溜滑梯壓3歲娃　媽反應氣炸網友

台南+9屁孩「持槍」1戰7！被包起來打成豬頭

罔腰男友回應了！

獨／罔腰秀孕照後現身高醫！淡回：肝功能抽血

更多

最夯影音

更多
「SM編舞師＋小栗旬親戚」登《創造營》！　free style超精準卡點…Amber喊「老師」

「SM編舞師＋小栗旬親戚」登《創造營》！　free style超精準卡點…Amber喊「老師」
婚後不跟長輩住？回家誰煮飯？　婆媳關係好難：我還不好意思罵她

婚後不跟長輩住？回家誰煮飯？　婆媳關係好難：我還不好意思罵她

痛別小鬼療傷...峮峮：不要提就沒事　忍氣喘跳啦啦隊「偶爾小力一點」

痛別小鬼療傷...峮峮：不要提就沒事　忍氣喘跳啦啦隊「偶爾小力一點」

金正賢直播放閃申惠善「想念我的女王」　趙花眞VS金昭容..甜選中殿：花眞抱歉惹XD

金正賢直播放閃申惠善「想念我的女王」　趙花眞VS金昭容..甜選中殿：花眞抱歉惹XD

王大陸「環抱緊貼」李沁被罵翻：鹹豬手　凌晨急上火線回應！

王大陸「環抱緊貼」李沁被罵翻：鹹豬手　凌晨急上火線回應！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面