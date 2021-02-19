快訊／美國宣布重返《巴黎氣候協定》　世界各國領袖讚爆！

▲美國總統拜登上任後致力於恢復與同盟之間的外交關係，包括重返《巴黎協定》。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

美國當地時間19日正式重新加入應對全球氣候變化的《巴黎協定》。美國國務卿布林肯當天發表聲明稱，《巴黎協定》是「史無前例的全球行動框架」。《美聯社》報導指出，世界各國領袖讚揚美國重返巴黎協定，但也希望美國嚴肅面對過去4年的缺席，並期待未來幾個月能夠宣布2030年減少的碳排放目標。

聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）表示，美國正式重返這件事「本身就非常重要」，拜登宣布美國將如2009年承諾的那樣，繼續向較貧窮國家提供氣候援助，這一點也很重要。

聯合國前氣象工作負責人菲格雷斯（Christiana Figueres）表示，這是很重要的政治訊息，人們擔心其他國家會跟美國一樣，放棄氣候變遷工作，但是沒有一個國家這麼做，美國的城市，州和企業仍在努力減少二氧化碳的排放，不支持的只有聯邦政府。

根據CNN報導，白宮認命的氣象特使前國務卿凱瑞John Kerry），在重返巴黎協定扮演了關鍵作用，總統拜登表示，他與凱瑞以及白宮國家氣候顧問麥卡錫（Gina McCarthy）的對話，讓他對於重返協定感到鼓舞，他門都是應對氣候變遷戰爭的重要盟友。

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