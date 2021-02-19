德州20年罕見暴雪…車輛打滑翻覆路邊！　旅美台人曝休士頓現況

▲路面結冰貨櫃車打滑橫卡公路上。（圖／受訪者張小姐提供）



記者張方瑀／採訪報導

美國德州近日遇上罕見低溫加上強烈暴風雪，讓該州出現斷水斷電的狀況，許多民眾家中的水管更是因結凍而爆裂，災情十分慘重。在德州工作的張小姐也表示，公路上有許多車輛打滑翻覆，手機也收不到訊號，公司更是因此停工1星期。

美國中南部受到氣候異常影響，多地近日出現破紀錄低溫，德州更是降下罕見大雪，讓該州出現數百萬戶斷水斷電的情況。住在德州的張小姐向《ETtoday新聞雲》記者表示，休士頓平常不會下雪，「可能3、5年會飄一點雪，但積雪可能10年、20年才一次。」

▲德州罕見下雪。（圖／受訪者張小姐提供）



張小姐說，她和先生從弗雷德里克斯堡（Fredericksburg）開車回休士頓的路上，就看見許多車輛打滑翻覆在雪地中，「電大概停20小時，沒水大概36小時，我很多同事朋友都沒水電24小時以上。」除了斷水斷電以外，就連手機也收不太到訊號，公司也因此停班一個星期。

▲車輛打滑翻覆在路邊。（圖／受訪者張小姐提供）



推特尚有許多居民曬出自家水管爆裂的照片或影片，張小姐表示，幸好她家的水管沒有破裂，但也因為沒水，所以她們只好用桶子在家門外接水沖馬桶，「這兩天除了超市大排長龍，水都賣光以外，可能之後連賣維修工具的店也會人擠人，因為大家都要修水管。」

▲停水後只能在屋外放桶子接水沖馬桶。（圖／受訪者張小姐提供）



張小姐指出，休士頓部分地區在當地時間18號上午已恢復供水電，但政府也發出了「沸水警告」（boil water notice）要求民眾必須將水煮沸後才能使用，「水壓太低，基本上水不太乾淨了。」

幸運的是，相較於一般人湧入超市購買物資，張小姐則選擇到人潮較少的亞洲超市補貨，「我為了不要人擠人，沒有去大超市，去了亞洲超市，撿到最後兩瓶牛奶。」她也吐槽表示，「現在還好了，該買的都有了，電也回來了，德州人就是這樣，問題沒有發生都用最低成本做事。」

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