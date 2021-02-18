德州急凍！吊扇馬桶結出鐘乳石冰　她家「魚缸→冰塊」傻眼：OMG

▲罕見德州降下大雪。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國德州因冬季風暴來襲出現破紀錄低溫，截至17日晚間，仍有240萬人無電可用，各地因暖氣無法正常使用陸續出現各種酷寒奇景，除了馬桶、水龍頭、游泳池冷到結凍之外，公寓走廊吊扇出現一根根猶如鐘乳石的冰柱，魚缸也凍成冰塊。

綜合ABC、路透等報導，身為全美第2大州的德州面臨歷史性寒冷天氣，風電機組扇葉、天然氣井等因結冰無法正常運行，整個州失去40%發電量，當地部分居民過著沒水沒電的生活，最大城休士頓多間醫院也無水可用。官員17日晚間再度示警，未來24小時將會出現新一波大雪及凍雨（freezing rain）。

住在德州達拉斯上城區男子布萊克（Thomas Black）15日在臉書貼出他家慘況，在水管冰凍破裂後，漏出來的水居然在公寓走廊吊扇結下一根根冰柱，猶如鐘乳石一般。

此外，還有人把住處水龍頭開關打開後，水龍頭也直接結凍，馬桶蓋附近也出現冰柱，另名女網友家中的魚缸則是結凍猶如冰塊，讓她當場發出驚呼聲，直說金魚已經死亡。

依據網路流傳畫面，洗車場也結滿冰柱，住家後院游泳池直接凍成溜冰場。