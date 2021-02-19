被診斷不育「竟懷5胞胎」！6女在家吵翻天　父受不了「逃去上班」

▲美國一堆被診斷不育的夫妻卻連生了6個女兒。（圖／翻攝自IG／itsabuzzworld）

記者葉睿涵／編譯

美國一對夫妻布斯比（Adam Busby）和丹妮爾（Danielle Busby）婚後多年一直沒有孩子，在向醫生求助後，他們被告知可能永遠無法生育。然而，迫切想當父母的倆人並未因此放棄，他們嘗試各種方法，最後不止成功懷孕，而且他們現在還有了可愛的6個女兒。

據《太陽報》報導，這對夫妻選擇使用人工受孕的方式，妻子先服用藥物，然後再將丈夫的精子注射進子宮，以幫助受孕。通過這樣的方式，他們懷上了第一個女兒，布萊克（Blayke）。

不久後，他們決定再試一次。儘管他們清楚，人工受孕將出現懷上多胞胎的可能，但他們從未想過，他們最後會一次懷上5個孩子，這個概率是4100萬分之一。懷上5寶的丹妮爾在產前開始執行一項嚴格的飲食計劃，每天必須攝入4500大卡的熱量，以保證自己和孩子的健康。

當孕期進入第28週後，胎兒開始爭奪子宮內的空間，於是醫生決定，讓丹妮爾提前把孩子生下來。所幸女兒們都很健康，只是體重都非常輕，甚至還不到0.9公斤。從醫院回家後，這對夫婦開始陷入晝夜不停帶孩子的痛苦漩渦中，他們每週要換420條尿布，每天要餵40瓶奶。

丈夫布斯比回憶道，「帶孩子真的太讓人筋疲力盡了，我白天和黑夜都在忙，餵奶、換尿布和清洗奶瓶後，我們只有45分鐘的休息時間，這一切好像永遠都不會結束。所以現在我很高興能離開家去工作。」

丹妮爾表示，「她們充滿活力，我和丈夫一直在想方設法讓她們放電，但我們完全沒辦法跟上她們的腳步。」為了避免意外發生，讓倆人的生活陷入更加忙碌的「帶孩子人生」中，布斯比現在已經進行輸精管切除的結紮手術。

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