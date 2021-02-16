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社會 社會焦點 保障人權

護理正妹言兒街頭賣餅　無酬義助阿伯「背後藏洋蔥」

▲▼林口賣餅乾。（圖／言兒提供）

▲林口這名阿伯居無定所，餅乾攤子到哪他就會在哪，生活僅靠賣餅乾微薄薪水來支撐。（圖／言兒提供）

記者黃宥寧／綜合報導

林口這名阿伯總是畏縮著身體躲在滿滿餅乾紙箱推取暖，阿伯因老了遭裁員只能自食其力靠賣餅乾養活自己。護理正妹言兒看見他總是不畏風雨或是炙熱天氣，會在騎樓下賣餅乾，於是利用自己空餘時間來幫阿伯幫忙叫賣，一問之下才知人美心更美的言兒是「棒棒堂男孩」小煜的妻子。

擔任護理師的言兒偶然到茶餐廳吃飯，發現阿伯時常在街上賣餅乾，而且不管風雨多大或是炙熱天氣，他都認真賣餅乾。她和阿伯聊天才知道，阿伯每天早上四點起床，推著推車到文化二路的扶輪公園賣，到了七點再到文化三路茶餐廳賣到晚上七點，再推著1.5小時的車，到林口長庚醫院賣到很晚，一天的工作時數相當長。

言兒看到阿伯一個人時常賣餅乾，於是她利用休假的時間前來幫阿伯賣餅乾，言兒也告訴記者去年三月左右，阿伯推車在路上遭車撞，躺在林口醫院加護病房一個多月，出來後阿伯仍推著賣餅車卻時常遭店家驅趕，後來是茶餐廳老闆相當熱心提供免費騎樓讓阿伯販賣，才讓阿伯結束流浪擺攤的日子。

▼擔任護理師的言兒，不僅人長得漂亮心也超美，利用休假時間無償幫阿伯販賣餅乾。（圖／言兒提供）

▲▼林口阿伯賣餅乾。（圖／言兒提供）

記者循線找到這名阿伯，林口當天低溫僅6度，看到瘦小阿伯畏縮在餅乾紙箱裡取暖，當看到客人上前阿伯立刻起身說「看看喔」。記者和阿伯聊天，詢問他是不是都在這賣餅乾，阿伯則用沙啞的嗓音說「對，因為自己老了被裁員沒人要我所以才會賣餅乾，之前沒有固定的點可以賣，是後面餐廳老闆人很好，讓我可以在這賣更讓我睡在這」記者問他怎麼會睡在這，沒有家人嗎，阿伯則含糊帶過說「很感恩大家可以幫我真的很感謝」。

▼客氣不多話的阿伯，在訪談中沒有負能量，反而在他身上看到一種鍥而不捨的精神。（圖／言兒提供）

▲▼林口阿伯賣餅乾。（圖／言兒提供）

提供騎樓給阿伯的茶餐廳店家受訪，表示當初知道阿伯時常被驅趕甚至被警察開罰單，並跟阿伯建議「你就來這邊做生意吧！門口也有椅子可以讓你休息，我不收你錢。」熱心的老闆甚至會提供阿伯三餐，將阿伯視為自己的員工，甚至教育自家員工要好好對待阿伯，當霸王級寒流來襲時，老闆甚至邀請阿伯到店裡睡覺，但阿伯婉拒，堅持在寒冷的天氣裡睡在椅子上；善心老闆只好選擇另一種方式關心，自掏腰包買禦寒衣物及棉被給阿伯，也希望經過的民眾或許可以上前來選購自己喜歡吃的餅乾，幫幫阿伯。

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