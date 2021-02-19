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駁新疆「再教育營」　陸駐德大使：美法都有相同機構

▲▼ 在「再教育營」的人大多是維吾爾族穆斯林，他們必須學習普通話，遵守嚴格日常規範。（圖／達志影像／美聯社）

▲陸駐德大使稱，外媒揭露的新疆「再教育營」實為職業技能教育培訓中心。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

陸駐德大使吳懇日前接受德國《經濟周刊》專訪時表示，新疆從未有過「再教育營」，依法設立的是職業技能教育培訓中心，「教育培訓鏟除極端主義滋生的土壤，幫助受極端主義侵害的人們獲得更好的未來。」他強調，職業技能培訓中心和法國「去極端化中心」、美國「社區矯正」等本質上沒有區別，都是預防性反恐和去極端化的嘗試和探索。

▲大陸駐德國大使吳懇（圖左）。（圖／翻攝北晚新視覺）

▲大陸駐德國大使吳懇（圖左）。（圖／翻攝北晚新視覺）

對於西方國家及媒體經常圍繞「北京搞壓迫」或針對大陸政府「侵犯人權」的結論，吳懇表示，去年這個時候，許多德國媒體都評論稱，中國採取封城措施應對疫情是「壓迫民眾」，「然而事實卻完全相反；如果同在中國當地的少數民族直接交流，一定會得到不同於反華『演員們』想讓國際輿論相信的結論。」

吳懇指出，新疆是開放地區，沒有什麼不能看的，歡迎外國人士瞭解新疆的真實情況，「中方早已向聯合國人權高專發出邀請，請她到新疆訪問，雙方正就此保持溝通，也邀請了歐盟及其成員國代表，但至今仍在等待答覆。」

▲▼新疆,維吾爾,再教育營,土耳其。（圖／達志影像／美聯社）

▲吳懇表示，美國及法國都有類似新疆的職業技能教育培訓中心。（圖／達志影像／美聯社）

吳懇強調，新疆的職業技能教育培訓中心同法國「去極端化中心」、美國「社區矯正」等本質上沒有區別，都是預防性反恐和去極端化的有益嘗試和積極探索，「新疆安全形勢明顯好轉，連續4年多來沒有發生一起暴恐案件，2019年底，所有參加『三學一去』培訓的學員均已結業，並大都實現了穩定就業。」

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