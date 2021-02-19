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美國冰風暴1千留學生陷酷寒！教育部：部分德州台生留宿機場旅館

▲▼德州降下大雪。（圖／路透）

▲德州降下大雪。（圖／路透）

記者崔至雲／台北報導

美國南部大州德州遭遇酷寒風雪，已導致多人死亡，休士頓（Houston）的氣溫甚至比靠近北極圈的阿拉斯加（Alaska）還要低，造成400萬戶家庭與企業停電。根據教育部統計，目前位在德州的台灣留學生約有1,572人，少部分學生剛抵達德州，仍留宿機場旅館，教育組已會同學生會協助後續住宿及交通問題。

根據路透社報導，大雪侵襲加上供電接連遇到問題，德州當局受到當地居民的強烈抨擊，但因惡劣天氣和強風壟罩整個西德州，使得電力公司難以在短時間內恢復供電。

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▲▼德州暴風雪。（圖／達志影像／美聯社）

▲德州暴風雪。（圖／達志影像／美聯社）

教育部說明，因應美南地區冬季風暴低溫及道路結冰，駐休士頓辦事處比照休士頓市政府自2月16日至2月18日停班，教育部駐休士頓教育組相應配合公告及轉知予服務區台灣學生會。

教育部表示，駐休士頓教育組於風暴期間以即時通訊群組及臉書宣導有關冬季風暴警報，相關應注意防寒措施及非必要勿駕車外出，並提供駐處緊急聯絡電話。美南各州（尤以德州）自2月15日起傳出限電停電停水情形，幸各校學生會均互助合作，提供在地防寒中心、可供應水電之暫宿等訊息，爰在德州台灣學生會及華語教師目前未傳出人員受災請援情形。

教育部提到，少數初抵德州之留學同學仍留宿機場旅館，教育組已會同學生會協助後續休士頓住宿及俟道路安全無虞，前往就讀學校之交通。目前德州留學生約有1,572人，惟Covid-19疫情期間部分學生已返台避疫。
 

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