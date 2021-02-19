聯合國：全球130國↑「1劑疫苗都沒有」！　75％被10大富國買走

▲聯合國秘書長17日再度提出全球疫苗分配不均的問題。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）於17日表示，超過130個國家目前尚未獲得任何一劑新冠疫苗，但10大富國卻已經分配並注射全球75％供應量。他指出，此現象既不公平也不平等，提議G20成員國成立緊急工作小組，推廣全球疫苗取得途徑。

古特瑞斯在安理會的視訊會議上表示，「在這個關鍵時刻，疫苗平等是國際社會面臨的最大道德考驗」。他建議G20，也就是全球前幾大經濟體成立疫苗小組，提供資金與科學專業能力，確保疫苗在低收入的「全球南部」（Global South）地區更容易取得。

CNN指出，雖然古特瑞斯沒有點名10大富國，但美國一定名列其中，因為根據疾病管制與預防中心（CDC）資料，國內累計分配7240萬劑以上的疫苗，其中超過5600萬劑已經被注射。

另據資料庫「我們的數據世界」（Our World in Data）資料，全球已有大約1.88億劑疫苗被注射。其中，美國、中國、英國與以色列就佔了數千萬劑。

▲聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）多次呼籲富國分享疫苗取得途徑。（圖／達志影像／美聯社）



古特列斯1月就曾呼籲各國分享疫苗取得途徑，尤其已經收到數百萬劑的富裕國家。他於2月表示，全球領先經濟體負有特殊責任，應該協助解決疫苗分配不均問題，「疫苗快速抵達高收入國家，但世上最貧窮的國家卻完全沒有」。

與此同時，由全球疫苗免疫聯盟（GAVI）、世界衛生組織（WHO）等機構領導的「全球疫苗取得機制COVAX」也已展開行動，大量採購疫苗並送往較貧窮國家，致力於向「全球南部」提供20億劑疫苗。

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