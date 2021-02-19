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考試院提案修法　公務員繳退輔基金「免稅」

▲考試院。（圖／ETtoday資料照）

▲考試院。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

考試院18日通過《公務人員退撫法》部分條文修正草案及《政務人員退撫條例》修正草案，若修法經立法院審議通過，公務人員按月繳付的退撫基金費用，不用計入繳付年度薪資收入課稅，預訂自2022年元旦起實施。

考試院指出，為符合司法院釋字第782號解釋意旨，並使軍公教與勞工，和私校教職員在職提繳退撫金的課稅規定趨於一致，18日通過《公務人員退撫法》部分條文修正草案及《政務人員退撫條例》第5條、第15條、第40條修正草案。

在《公務人員退撫法》部分條文修正草案方面，其修正重點包括：第一，公務人員按月繳付的退撫基金費用，不用計入繳付年度薪資收入課稅，預訂自2022年1月1日起實施。

第二，公務人員退休後所領月退休金、遺族所領月撫卹金或遺屬年金給付金額，於消費者物價指數累計成長率達正、負5％時，應予調整，其調整比率由考試院會同行政院考量國家經濟環境、政府財政與退撫基金準備率定之，或至少每4年應予檢討。

第三，配合司法院釋字第782號解釋宣告「再任私立學校職務應停發月退休金規定」違反平等原則，應自2019年8月23日解釋公布日失效，爰刪除該款規定，並溯自2019年8月23日施行。

至於《政務人員退撫條例》的修正內涵，考試院說明，有關增訂政務人員自提離職儲金不併入薪資課稅，與溯自2019年8月23日刪除再任私校停發月退職酬勞金等規定，均與公務人員作一致性處理。

此外，因政務人員採離職儲金制，故無《公務人員退撫法》有關依消費者物價指數累計成長率調整月退休金的規定；而部分政務人員依原規定支（兼）領月退職酬勞金，其金額調整，依《政務人員退撫條例》現行規定，與公務人員月退休金調整方式及比率一致，故亦無須另作修正。

考試院表示，現行軍公教人員在職撥繳的退撫費用及退撫給與的課稅是採「繳稅在前，免稅在後」，因應本次公務人員退撫法的修正，將課稅機制改為「免稅在前，繳稅在後」，對於已退休及現職公務人員繳付的退撫基金費用，已依原規定課稅的年資，仍應保障該年資所計得退撫給與金額全部免稅的權益，所以將另配合修正公務人員退休撫卹基金管理條例相關規定，以為準據。

考試院指出，《公務人員退撫法》修正草案將於近日內函請立法院審議，《政務人員退撫條例》則將函請行政院會銜送立法院審議。

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