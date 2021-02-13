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搜救高手獲選全國模範公務人員　火警＋溺水＋山難＋爆炸樣樣強

▲▼。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市政府消防局第四大隊特搜中隊隊員王于慎(右3)，榮獲109年全國模範公務人員。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市政府消防局第四大隊特搜中隊隊員王于慎，榮獲109年全國模範公務人員，王宇慎謙虛的說，是長官的幫忙加上待在特搜中隊能曾參與多次國內重大災難事故搶救，所以才僥倖獲選的。曾參與於台南0206地震、花蓮地震、燕巢土石流及重大火警中的王宇慎，奮不顧身深入災區，多次救災當中於瓦礫堆中成功救援出計11名受困民眾及5名罹難者大體，面對災難無所畏懼鞠躬盡瘁。能參與重大災害事故搶救，王宇慎說，特搜中隊平時就是針對大型災害、特殊災害來做搶救訓練，不像一般消防分隊同仁有轄區限制，再加上沒有地理上或地形上的侷限，所以特搜中隊平時更能運用時間，來加強的大型災害、特殊災害搶救專業技能。

▲▼。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼。（圖／記者吳世龍攝）

▲王宇慎除了熟悉各種救災技能外，還曾獲內政部消防署遴選為訓練中心教官。（圖／記者吳世龍翻攝）

王宇慎任職於特搜中隊在執行本市各種火警、溺水、墜谷、山難、高空救援、工廠爆炸全及人命搜救案件，屢次擔任前線搜救手，挺進險處成功救援民眾，賡續參與各項火搶訓練、水、山訓及人道救援等搜救訓練，累積各種救災技能及實戰經驗，曾獲內政部消防署遴選為訓練中心教官，培訓全國逾百班期3000名以上學員，現為高雄市消防局救助隊師資、常年訓練及民間團體之專業教官，致力分享搜救技能與經驗，提升救災安全及效能，積極搶救生命，不懼生死犧牲奉獻，功績卓著足堪表率，獲獎實至名歸。

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