正妹業者代售進口菸！他掉陷阱秒購2條…開箱驚見「飛機杯」

記者唐詠絮、徐愷昕／彰化報導

彰化林姓男子日前透過LINE，向一個頭貼是爆乳妹、自稱「香菸代購」的業者購買2條進口菸，不料他到店取貨時，卻發現對方寄的竟然是男性自慰用品「飛機杯」，讓他當場傻眼，忍不住飆了幾聲髒話，表示自己以後打死不在網路上買菸。

▲林先生日前在網路上請代購業者買菸遇到詐騙，氣得他公布賣家line帳號。（圖／林先生提供）

▲▼林男氣憤表示，他在超商打開發現是「飛機杯」的當下真的非常傻眼。（圖／林先生提供）



受疫情影響，現在幾乎沒有出國機會，不少喜歡在機場買免稅菸的菸友，只好轉為請代購業者幫忙，而彰化一名林先生就因此受騙！日前他在臉書看到代購日本菸的業者，沒有多想、加了對方LINE帳號後，直接訂購了900元的香菸2條，由於這款香菸市價整條就要1250元，林先生覺得相當划算，但同時也因擔心受騙，最後選擇超商貨到付款。

林先生表示，香菸到貨當天他在店長同意下拍攝開箱過程，不出所料，一打開映入眼簾的不是香菸，乍看之下僅是一個水瓶，後來經確認才知，那其實是男性的自慰用品「飛機杯」，離譜到讓他當下忍不住罵了幾聲髒話。

林先生稱，他事後有向業者反映、控訴詐騙，但對方態度極差，連罵了一堆髒話後即將他封鎖，讓他不禁感嘆，「現在壞人都這麼囂張嗎？」，藉此也呼籲想買進口免稅菸的菸友們，千萬不要貪小便宜，「我以後打死不在網路上買菸」。

▲林先生感嘆，最後業者直接將他封鎖。（圖／林先生提供）

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