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曾經來台灣當「道士」！瑞典漢學家施舟人辭世　享壽86歲

▲▼曾經來台灣出家當道士的瑞典籍漢學家施舟人。（圖／翻攝自維基百科）

▲曾經來台灣出家當道士的瑞典籍漢學家施舟人。（圖／翻攝自維基百科）

記者林彥臣／綜合報導

瑞典籍著名漢學家施舟人（Kristofer Marinus Schipper ）教授在荷蘭阿姆斯特丹的一所醫院於家人陪伴下去世，享壽86歲，他生前曾經在台灣修行，成為一位道士，在2001年長居福州，創建了福州大學世界文明研究中心，即俗稱的「西觀藏書樓」。

1934年出生的施舟人與顧彬、施寒微並稱「歐洲三大漢學家」，精通八種語言，在法國巴黎大學研讀中文、日文、遠東美術史和宗教人類學，師從法國漢學家康德謨（Maxime Kaltenmark），專攻中國歷史文化。

1962至1971年之間，施舟人來到台灣台南學習，並且出家修行成為一位道士，法名「鼎清」，學習道教科儀、漢語、閩南語，還結識第63代天師張恩溥，並在1968年參加了第一次國際道教研究會議，發表了《道教的科儀傳統》，同時在會議即將結束時對西方道教研究提出了展望和應當展開的課題。

2001年，施舟人定居中國福州，並且任教於福州大學，創建了福州大學世界文明研究中心。

施舟人以研究中國道教知名，同時在中國古代思想史、文化史研究領域和宗教人類學方面頗有建樹，出版有《道體論》《道藏通考》《中國文化基因庫》等數十種論著。

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