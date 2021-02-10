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社會 社會焦點 保障人權

利用人心脆弱...道士強拉女子性侵！竟還高喊：拉掉不好的氣

▲▼香爐、香、拜拜、宮廟、廟宇、寺廟。（圖／取自pixabay）

▲不法之徒利用人心脆弱，以此達到騙財、騙色之目的。（圖／示意圖，無關本案／取自pixabay）

記者林昱萱／整理報導

宗教信仰是人們的心靈寄託，但卻也有不少不法人士利用他人身心脆弱之時，以此作為利誘、脅迫的手段，以達到騙財、騙色之目的。新北市就曾有一名朱姓道士，曾趁著女信徒無法抗拒之時，將人強行帶到神壇後方性侵，誇張又惡劣的行徑令人髮指。

回顧這起事件，事發當時一名女子到廟裡收驚，過程中因為癲癇發作而意識不清，怎料廟裡的道士卻覬覦其美色，先是將女子的丈夫、兒子支開後，便將女子帶到神壇後方，以手指性侵得逞，而朱男之後還企圖2度硬上，但卻沒有成功。女子清醒之後，發現自己衣衫不整，這才發現朱男的獸行。

朱男在性侵女子時，還要求對方的兒子在神壇外面跪拜，而更誇張的是，朱男甚至還在庭上辯稱，是與女子情投意合，才會發生關係，而新北地院審理後，不採信其說詞，考量他已經與被害者和解，因此依法判他1年6月徒刑，並給予緩刑5年。

▲新北市籍吳姓男子去年5月間某日清晨在龜山區某處空地，隨機見落單女子自後熊抱往巷內拖行，以手勾住頸部與摀住嘴巴，欲強行親吻與撫摸胸部，女子掙脫後報警處理。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲還有道士以要將「不好的氣拉出來」為由，以此性侵對方。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

另一起誇張的案件，則發生在南投，事發當時台中一名女子「小美」（化名）在男友的家人介紹下，到一間宮廟問事，而到該處時，一名施姓男子則表示，要以精油推拿的方式，幫助小美把不好的氣排掉，但在按摩過程中，施男卻直接跨坐到對方身上，接著竟用手指性侵小美得逞。

更誇張的是，施男以手指性侵之後，竟還變本加厲，將生殖器掏出後揚言，要把壞東西拉掉，讓小美當場嚇壞。對此，法官認為，施男明知道小美無助的心理狀態，竟以冤親債主等理由，壓抑對方理性思考空間，並以此性侵對方，審理後依強制性交罪判處施男3年6月徒刑。

▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

▲面對不法之徒，應及時報警交由司法處理。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

從上述兩起案件可發現，宗教信仰往往能讓人在陷入困境時，成為內心堅定的力量，但卻時常有不法之徒，利用人心之弱點、脆弱，來達成邪惡的目的。為避免身邊親友遭受到傷害，在其平時傷心、難過時就應多主動關心，多給予陪伴，盡全力減少傷害之發生，而對於利用人心脆弱的不肖之徒，則是須及時報警處理，由司法制裁。

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