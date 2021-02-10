競逐5G又吃閉門羹！　瑞典行政法院駁回華為要求

▲中國電信設備商華為。（圖／路透）



文／中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩9日專電

斯德哥爾摩行政法院今天駁回華為要求，認為瑞典郵政及電信總局禁止華為參加5G頻譜建設，是基於國家安全，理由充分。

瑞典郵政及電信總局（The Swedish Post and Telecommunication Authority, PTS）去年基於國家安全的理由，禁止華為與中興兩間中國企業加入瑞典5G頻譜的建設。

華為曾向行政法院提出申訴，一度造成瑞典5G競標進度受阻。

然而，瑞典5G頻譜的競標已在今年1月19日完成，並由4家瑞典電信公司得標。依照瑞典2020年1月上路的新法，參加5G頻譜競標的公司，都必須通過瑞典國防軍與國安局的安全評估。

瑞典國家安全局（Swedish Security Service, Sapo）去年針對網路安全、網路間諜提出警告，指出網路間諜活動越來越頻繁，其中又以中國與俄羅斯兩國對瑞典的自由、人權威脅最大，除此之外，網路間諜活動也會威脅經濟安全。

瑞典國家安全局指出，這些國家投入大量金錢與科技資源從事此類間諜活動，長期並有系統的攻擊瑞典。國家安全局認為，5G頻譜是科技建設的重要基礎，對國家未來發展有重大影響，必須確保5G安全無虞。

華為發言人戴為（Henrik Devell）對瑞典通訊社（TT News Agency）表示，這個判決很令人遺憾，所有針對華為禁令的決定都是「違法」的，華為將會開始評估各種法律行動，尋求讓華為、瑞典電信業與瑞典社會都能獲益的結果。華為認為，這個爭端還未拍板定案。

這個被拒於門外的中國公司已向斯德哥爾摩行政法院提出了數個跟此禁令相關的抗議，行政法院將在今年春天判定，禁止所有使用華為技術的電信公司參加競標是否違法。

聽Podcast掌握國際局勢

►盛香珍每日堅果量販盒！每小包20元超划算