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阻BNT疫苗售台？　國台辦「五連問」批陳時中：無中生有

▲▼國台辦新聞局長兼發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

▲大陸國台辦新聞局長兼發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

記者陳政錄／北京報導

BNT疫苗售台爭議，指揮官陳時中17日透露曾有外力介入，「有人不希望台灣太高興。」外界將矛頭指向對岸，對此，大陸國台辦發言人馬曉光18日回應稱，所謂大陸因素阻礙BNT輝瑞疫苗售台的說法，完全是「無中生有，信口雌黃」。

馬曉光還說，台灣地區迄今無法及時獲得新冠肺炎疫苗，真正苦的是翹首期待能早日接種疫苗的廣大百姓。他表示，「出路」明明就擺在那裡，民進黨當局政客以民眾福祉為代價玩弄陰謀，性質極其惡劣。

▲▼陳時中上周玉蔻廣播節目。（圖／記者黃國霖攝）

▲陳時中上周玉蔻廣播節目，說明新冠疫苗採購問題。（圖／記者黃國霖攝）

國台辦還在回應中，向陳時中提出五個疑問，稱上海復星集團早在2020年3月就與德國BNT公司簽約，參與BNT疫苗研發並擁有在中國大陸及港澳台地區的獨家代理權。「在此情況下，台灣有關機構為什麼繞過上海復星集團向德國BNT公司購買疫苗？為什麼刻意隱上海復星集團參與疫苗研發的事實？有什麼難言之隱？未能簽約的真正原因是什麼？他們應該向廣大台灣同胞講清楚說明白。」

馬曉光說，台灣媒體早有報導台灣有公司2020年下半年就尋求向復星集團洽購這一疫苗，但卻被台灣有關方面阻止。「這其中又有什麼不可告人的內情？民進黨當局有關人對此是十分清楚的；馬曉光繼續抨擊，所謂「有苦難言」，其實就是自相矛盾、無法自圓其說，就是因為他們「反陸抗陸」的政治操弄作祟。

▲▼台灣東洋與BNT疫苗洽談代理新冠肺炎疫苗過程說明會,台灣東洋董事長林全、台灣東洋總經理施俊良。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣採購BNT疫苗一事，今年持續延燒。圖為台灣東洋與BNT疫苗洽談代理新冠肺炎疫苗過程說明會。（圖／記者李毓康攝）

對於去年底鬧得沸沸揚揚的BNT疫苗破局事件，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中17日上媒體人周玉蔻電台專訪，表示當時是直接跟BNT談，新聞稿都準備好了，500萬劑原本要來了，講出來後有人不希望台灣太高興，被攔截下來。

至於有代理權的上海復星，是否有透過管道直接和台灣談？陳時中說，他們本身沒有，並推測當時會被攔截，畢竟一開始所謂大中華地區代理，有把台灣算進去，要當總代理權。

值得注意的是，在陳時中透露，採購美國輝瑞、德國BioNTech公司（BNT）共同研發的500萬劑COVID-19疫苗受外力阻撓後，路透社報導，BNT公司發表聲明，會按計劃提供疫苗給台灣，「相關討論正在進行中。」

對此，陳時中下午在記者會上表示歡迎，說BNT主動表達這樣的善意，希望本來的合約能繼續完成。

據指揮中心去年12月30日的新聞稿說明，台灣洽購COVID-19疫苗總計近2,000萬劑，包含COVAX約476萬劑、AstraZeneca疫苗1,000萬劑及另一家洽談中。這一家洽談中正是BNT疫苗。

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