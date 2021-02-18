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日經：拜登送習近平「時間」當新年禮物　中方留後路！還在找時機

▲▼美國總統拜登與中國國家領導人習近平，拜登習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登與中國領導人習近平11日通話近2小時，日媒認為拜登送的新年禮物就是「時間」。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國總統拜登上任將滿1月之際，終於在除夕前與中國國家主席習近平通過「拜年電話」長達2小時，這對一位美國總統來說相當罕見，即使是對面會談也很少超過1小時。而《日經亞洲評論》就認為，拜登送習近平的新年禮物就是「時間」。

▲▼習近平,拜登。（圖／路透，合成圖）

▲中國官媒未報導拜登對中譴責，日經分析認為是中國努力讓通話氣氛維持溫馨的表現。（圖／路透，合成圖）

據日經分析，拜登2月11日與習近平通話中譴責了中國不公平經濟作為、鎮壓香港、在新疆對人權的侵犯，以及包含針對台灣在內，在地區日益強硬的行動等，但中國官媒卻只轉述習近平所說，「台灣、香港和新疆等問題都是中國內政，事關中國主權和領土完整，美方應尊重中國核心利益，慎重行事。」相較於拜登的批評，言語表達得較克制。

▲▼時任美國副總統拜登2013年12月與中國國家主席習近平會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登在與習近平的通話中所說的「雙方可能可以在氣候變遷等問題上合作」，被中國官媒引述報導。（圖／達志影像／美聯社）

而多數分析人士預測，儘管白宮易主，美中關係仍將保持冷淡，因此中方努力讓通話的氣氛盡量維持溫馨，將重點放在「留後路」。中方引述拜登電話中所說，美中「或許能在氣候變遷和許多其他議題上合作」這對北京而言，就算是一份新年禮物了，有這句承諾，中國更能從容地尋求對美的合作方式。因為2021年是中國共產黨建黨100周年，中國承擔不起年初就與美國發生衝突的後果。

據拜登強調，這次雙方通話的亮點在於時間長達2小時。而2016年前任總統川普剛當選後，習近平就曾兩度與川普通話，川普長女伊凡卡與女婿庫許納也出席了中國駐華府大使館的新年活動，當時北京認為川普是商人，只要價格談妥，就能達成交易。沒想到，中美關係的升溫相當短暫。

▲▼中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲日經評論，習近平5年前與川普通話，美中看似關係加深，但卻仍然嚐到苦果。（圖／達志影像／美聯社）

日經亞洲評論指出，習近平從5年前的失敗經驗中意識到，與美國新任總統的首次通話有多麼重要，儘管雙方都希望快點開始談判，但中國知道，貿然進行談判就會失去主動權。針對中國積極發展基礎建設，拜登11日表示，如果美國不採取行動，中國就會「吃掉我們的午餐」。

▲▼美國總統拜登與中國國家領導人習近平，拜登習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲日經亞洲分析，美中之間未來仍將發生激烈競爭。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，拜登2019年5月曾持相反意見稱「中國還不能成為美國的競爭對手」，卻在不到2年之內就改變了看法，外界對此則持正反意見。然而，「吃掉午餐」這句話卻在中國廣為流傳，中國網友憤怒表示，「美國100多年來都在吃別國的午餐」。對此，日經亞洲評論稱，無論誰吃掉誰的午餐，拜登所說的美中「激烈競爭」勢必會發生。

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