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茅台總工程師候選陸工程院　網友熱議：醬香型院士？

▲貴州茅台酒。（圖／CFP）

▲茅台集團總工程師王莉身陷入圍科學院院士名單風波。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸茅台集團總工程師、首席質量官王莉昨（17）日入圍大陸工程院增選院士名單。名單出爐後，引起正反兩派網友論戰，部分網友還戲稱，「醬香型院士？」而官媒《央廣網》也加入戰局，批評酒精有害身體，各方應慎重對待。對此，評審提名的貴州科協表示，此事引發的關注，「我們也很無奈，不知道是不是有人蹭熱度。」

▲大陸茅台集團總工程師、首席質量官王莉。（圖／翻攝茅台集團官網）

▲大陸茅台集團總工程師、首席質量官王莉。（圖／翻攝茅台集團官網）

《澎湃新聞》報導，據貴州省科學技術協會消息，2021年貴州省推選中國工程院院士候選人評審會8日在省科協召開，經專家評審、省推選院士候選人工作領導小組審定，擬推選王莉等為2021年中國工程院院士貴州省候選人。

消息一出，有網友質疑，「釀酒都可以做院士，門檻是不是太低了？」；「釀酒涉及到的技術，對國家發展、人類進步很大嗎？」也有支持的民眾認為，不過，也有網友認為，「從食品工業工程的角度，技術含量還是有的。」

茅台集團官網顯示，王莉為西北輕工業學院（現陝西科技大學）食品專業，隨後進入茅台酒廠工作，現任中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司總工程師、首席質量官。王莉曾先後得國家技術發明二等獎、國務院特殊津貼專家、國家白酒評委、國家釀造高級評酒師等榮譽稱號。

▲茅台集團總工程師王莉入圍大陸工程院增選院士名單惹議。（圖／翻攝茅台集團融媒體中心）

▲茅台集團總工程師王莉入圍大陸工程院增選院士名單惹議。（圖／翻攝茅台集團融媒體中心）

王莉曾於2018年主持及組織「茅台酒風味物質研究」、「原料及器具中食品安全指標分析方法的開發」、「近紅外光譜技術在白酒行業的應用」等十餘個項目，均為企業和行業發展的重要課題，且均取得重大成果。在科技成果方面，王莉主持開發的「高粱中支鏈澱粉測定方法」、「茅台酒指紋模型的建立」等項目分別獲得多級政府部門組織的獎勵和表彰。此外，王莉還主持和參與編寫多項企業技術標準，包括《醬香型白酒》國家標準和《白酒企業良好生產規範》國家標準等。

對於外界批評，貴州省科學技術協會工作人員表示，在此次院士增補評選前，當事人王莉一直很低調，貴州科協的相關評選也符合所有法定流程，對於此事引發的關注，「我們也很無奈，不知道是不是有人蹭熱度。」

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