台灣防疫的「成功模式」是什麼？　前副總統陳建仁院士南一中開講

▲前副總統陳建仁院士，受邀分享台灣防疫成功模式，現場座無虛席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在 COVID-19 新冠肺炎疫情全球大爆發之際，台灣的防疫成就有目共睹，揚名國際，中央研究院院士、前副總統陳建仁，5日應財團法人楊祥發紀念教育基金會的邀請，在台南一中開講，分享「台灣新興傳染病防疫的成功模式」。

台南一中廖財固校長特別感謝陳建仁院士，將專業的思維轉化為普及的語言，讓高中學子與社區民眾都能明白防疫的關鍵。中華民國南一中校友總會吳榮彬理事長，以及周泰隆董事長、陳明輝董事長、劉明道院長、卓永崇董理事長、學術組楊惠郎教授，共同協助講座辦理，同時也感謝基金會回到楊祥發院士的母校─台南一中辦理講座，將科學的精神傳承給年輕學子，意義非凡。

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本場演講主辦單位「楊祥發紀念教育基金會」是為了紀念中研院楊祥發院士而設立，中研院南部院區籌備委員會主任委員施明哲親自到場擔任引言人時，特別介紹楊祥發院士的傑出成就，並提到以往紀念講座皆邀請農業生技領域學者相互交流，但是今年考量COVID-19議題受全球關注，且農業生技領域也有疫苗相關研究，所以特別針對年輕學子及一般民眾舉辦科普演講。中研院院士張文昌、李文雄、王惠鈞也特地到場致意。本場講座除了台南一中、台南女中等校的學生參加外，也開放一般民眾報名，現場座無虛席。

陳建仁院士長期致力於流行病學研究，對台灣的公共衛生和科技發展有傑出貢獻。他經歷2003年SARS風暴，2006年至2008年的禽流感威脅，2009至2010年的H1N1新型流感大流行，以及2020年COVID-19 新冠肺炎疫情，見證台灣從不同傳染病侵襲的經驗中，不斷學習成長，持續精進防疫作為，進而創造出專屬於台灣、最接地氣的防疫模式。

陳建仁院士首先感謝全體台灣民眾，配合政府防疫措施，落實居家隔離與檢疫，勤洗手，戴口罩，量體溫，具備良好的公民素養，所有台灣人都是防疫成功的無名英雄。

從數據上分析，台灣目前的確診個案中，有83.4％是境外移入、6.5％敦睦艦隊群聚案，本土病例只有10％。台灣COVID-19發生率是美國的1200分之1、死亡率是2300分之1，也沒有出現大量病人湧入醫院的窘境。種種數據皆可證明台灣防疫的成功。而成功的模式來自審慎以對、迅速應變、超前部署、透明公開、全民團結等五大要素。首先是疫調追蹤確實到位，確診者在14天內的接觸者都清楚調查；此外在疫情初期即謹慎防範，密切追踪病例的接觸者，防杜疫情大爆發。適當的檢疫及隔離的措施，阻絕病毒進入社區之中，也是杜絕傳播的有效方式。加上民眾配合戴口罩、保持社交距離等防疫措施，共同創造此一成功模式。

而疫情初期，產業界拋棄成見，積極合作，共組國家隊，共同籌備防疫物資；AI團隊利用資通科技來追蹤與隔離疫情，利用全民健保療雲強化防疫，政府與民間團體迅速應變，因此台灣沒有封城也沒有普篩，就成功防疫。

陳建仁院士還提到，防疫與每一個人息息相關。民眾抱持我「為人人，人人為我」的態度，以同理、感恩及奉獻的精神善待每一個人，理性團結，這是防疫成功的關鍵。

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