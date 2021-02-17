立法院新會期「修憲」受矚目　國民黨團優先法案曝光

▲國民黨團首席副書記長陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院新會期最快23日開議，除了受矚目的修憲議題外，在優先法案部分，國民黨團首席副書記長陳玉珍表示，黨團將提出多項優先法案，包括揭弊者保護法、跟蹤騷擾防治法、國民教育向下延伸、運動產業發展條例等。

立法院第10屆第3會期自2月1日起開始，游錫堃18日將召集朝野黨團協商，他表示，目前設定的議題是討論開議日期，可能的開議日會落在23日或26日，將視屆時協商情況而定。

在優先法案部分，國民黨團首席副書記長陳玉珍受訪時表示，根據目前黨團規劃，將繼續推動《跟蹤騷擾防治法》、針對政府以散步假訊息處罰民眾的《社會秩序維護法》第63條修正，以及《貪污治罪條例》、攸關吹哨人保護的《揭弊者保護法》等。

另外，教育相關議題則包括私校退場條例、《運動產業發展條例》，並將提出《國民教育法》修正，國民義務教育向下延伸至5歲；衛環委員會部分則有《長期照顧保險法》等案。不過，上述優先法案還要再經黨團大會討論，依慣例將在開議前一天，由國民黨智庫召開立法實務研討會正式公佈。

立院新會期的重頭戲則是修憲議題，國民黨立委賴士葆表示，目前黨團較有共識的是「閣揆同意權」，以及將憲法增修條文中，立法院於每年集會時，「得」聽取總統國情報告改為「應」，至於廢考試院、監察院，黨內意見仍較分歧。

其他人也看了這些...

►蔡英文手作寵物年菜大公開 總統牌雞肉丸子上桌

►蔡英文首訪東森寵物雲全記錄 「這麼大！應該很好逛」

更多熱門新聞...

►蔡英文隔著玻璃窗跟「牠」說話 自掏腰包替流浪貓加菜

►蔡英文第一次逛寵物店首選《寵物雲》 東森總裁王令麟親自接待

►振興一下我們的美麗