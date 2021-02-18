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農藥實名制引發基層反彈　民進黨立委籲發「農民福利卡」一卡就通

▲農委會農糧署南區分署，進行田間抽檢，進行重金屬含量及農藥殘留量檢驗檢測。（圖／農糧署南區分署提供）

▲農委會日前預告《農藥管理法》修正草案，7月1日起購買農藥要登記身分證字號。（圖／農糧署南區分署提供）

記者林銘翰／台北報導

農委會日前預告，今年7月1日將推行農藥實名制，購買農藥要登記身分證字號，以掌握農藥流向及用藥情形，確保食安，但這項新措施引發農藥行及農民反彈。對此，多位來自農業縣的民進黨立委18日建議農委會，採變通辦法發行「農民福利卡」，整合各項農民福利系統資料、 簡政便民，讓政府釋出的福利能輸送到位。

農委會今年1月7日預告《農藥管理法》第35條第2項修正草案，明定7月1日起購買農藥要登記身分證字號，推行實名制以掌握農藥流向及用藥情形，以確保食安，卻引發農民、植物保護商業同業公會及農藥行反彈。

民進黨立委鍾佳濱、邱志偉、郭國文18日上午於立法院召開「照顧農民，福利卡贏實名」記者會，並邀請農委會、農委會輔導處、農委會動植物防疫檢疫局、台灣農機工業同業公會、新北市植物保護商業同業公會等單位列席。

▲▼民進黨立委鍾佳濱、邱志偉、郭國文召開「照顧農民，福利卡贏實名」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲民進黨立委鍾佳濱召開「照顧農民，福利卡贏實名」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

來自屏東的鍾佳濱表示，農藥實名制問題不在於實名制，而是如何辨識農民的身分、申辦過程便不便利，特別是在數位化時代，農委會各種福利措施輸送也要數位化。

鍾佳濱指出，農委會有30多個農民福利系統，包含公糧稻穀收購、肥料補助、農機補助、 網室設備、災害救助等，建議農委會整合各系統並推出「農民福利卡」，不限實體或虛擬方式，可與平安符、手環或手機結合，由各地農會負責確認或異動農民基本資訊。

鍾佳濱說明，未來農民憑卡申請農機補助、災害救助、退休儲金、老農津貼等，只要掃描條碼即可減少手寫及人工登打作業，農民也不用重覆提供散在農委會各單位的佐證資料加速通關。

台南市出身的立委郭國文則說，過去農民申請各種補助行政作業繁瑣，整合各農政單位後台資料庫，讓農民使用「農民福利卡」，一卡就通。

選區在高雄岡山等區的立委邱志偉認為，農藥實名制要求登記身分證字號，身分證對農民而言是敏感且要慎審使用的， 「農民福利卡」不僅能避免遺失身分證的風險，也省去業者麻煩，行政院要推行智能政府，應該從農委會做起，整合後台系統、讓農民福利資訊化，未來他將會在立法院主動提案，要求農委會積極辦理。

▲▼民進黨立委鍾佳濱、邱志偉、郭國文召開「照顧農民，福利卡贏實名」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲民進黨立委（由左至右）邱志偉、鍾佳濱、郭國文。（圖／記者林銘翰攝）

台灣農機工業同業公會楊建生理事長表示，他支持推行「農民福利卡」的政策，因為農政單位要辨識實耕農不易，若肥料、農藥購買等資料庫整合，申請農機補助時便可一目了然。

新北市植物保護商業同業公會王輝煌理事長也說，他支持推行「農民福利卡」，此舉能夠省去輔導零售店或農民填表單的麻煩。

對此，農委會副主委陳駿季表示，過去曾經發生農委會補助無法實際到耕種者身上的例子，有時要求農民自行保存農藥或肥料購買憑證也不容易，農委會未來會積極研議「農民福利卡」，整合各項補助資料庫、簡政便民。

至於農藥購買實名制，陳駿季則說，目前許多批發市場已採實名制，雖然現行已有登記購買人姓名，但同名同姓者多，推行實名制可精準掌握用藥情形，目前修正草案正在預告，農委會2月底會陸續在各地辦說明會，以便蒐集各界意見。

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