2張圖秒懂貓狗能吃哪些蔬果！專家提醒：吃了超嗨不能餵太多

▲農委會提醒，餵食前，可將蔬果切成小塊，才不會讓狗狗噎到。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

毛小孩到底能不能吃蔬果？這是不少人的疑惑，農委會則在臉書為大家解答，其實只要吃對就能安心吃。如貓咪適合吃南瓜、綠、白色花椰菜等7種。狗狗則能吃西瓜、地瓜等6種，不過以上都必須清洗乾淨並適量。

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▲農委會提到，大多數狗狗很喜歡南瓜自然散發的甜味。（圖／記者許展溢攝）



適合狗狗吃的蔬果如下：

胡蘿蔔：富含豐富的維生素A ，不過還是建議適量攝取。建議的烹調方式是洗淨不削皮、先煮再切。

西瓜：補水良方，清涼消暑，富含維生素A、B1、B2、B12。請適量，去籽餵食，吃太多容易軟便！甜分較高，要淺嘗輒止。

南瓜：富含葉酸、鈣、磷、鉻…等多種微量營養素以及膳食纖維、β-胡蘿蔔素，可維護腸胃健康，也能保護眼睛。建議用清蒸的方式烹調，大多數狗狗很喜歡南瓜自然散發的甜味。

番茄：含有豐富的維生素C、維生素K、礦物質鉀與茄紅素。記得挑選成熟的番茄仔細清洗乾淨、去除蒂頭。去皮去籽，才不會不好消化。把番茄切丁，避免狗狗吃太快噎到。

菠菜：富含豐富的維生素C、維生素E、維生素K，菠菜也可以維持皮毛良好狀態的情形、保護眼睛。建議可先將菠菜川燙後再切小塊再給狗狗吃。

地瓜：富含豐富維生素，可維持腸道健康，營養超級高。因含有澱粉需熟化後再餵食，以避免腸道不適，糖分不低建議適量攝取。

農委會提醒，記得餵食前要仔細清洗並且把不可食用的部分去除，可將蔬果切成小塊，方便狗狗食用，不會讓狗狗噎到，也不會消化不良，若寵物有不適，還是需要儘早去看醫生。

▲▼農委會表示，如果吃了嘔吐，可能是貓咪腸胃無法適應，下次就要避開。（圖／記者崔至雲攝）

適合貓咪的蔬果如下：

南瓜：富含葉酸、鈣、磷、鉻…等多種微量營養素以及膳食纖維、β-胡蘿蔔素，可維護腸胃健康，也能保護眼睛。但南瓜屬於高 GI 水果，容易讓血糖快速上升，有糖尿病貓咪應小心避免。記得餵食前要仔細清洗乾淨蒸熟，並且去皮去籽搗泥狀。

綠／白色花椰菜：含有著豐富的纖維素與維他命C，記得烹煮前沖洗乾淨。花椰菜是貓咪較能接受的「菜味」。雖然貓咪是肉食性動物，但適量補充纖維，仍有助維持消化道機能，記得適量餵食。

西瓜：補水良方，清涼消暑，富含維生素A、B1、B2、B12。請適量，去籽餵食，吃太多容易軟便！甜分較高，要淺嘗輒止。

香蕉：富含鉀和維他命B6，但香蕉糖分高需適量。

胡蘿蔔：富含豐富的維生素A ，不過還是建議適量攝取。建議煮熟後切成小塊或切丁乾燥後再給貓咪吃更好。

木瓜：豐富的酵素，有助於蛋白質分解，很適合貓咪補充。建議挑選無瘀斑、色澤飽滿的木瓜，必將內籽去除乾淨。但木瓜甜分高，請飼主適量、分次補充，以免貓咪發福。

萵苣：含水量多，有粗蛋白、粗纖維與膳食纖維。

農委會呼籲，記得餵食前要仔細清洗，蔬菜類尤其南瓜應煮熟後再餵食，以方便消化，可作為獎賞或是配料少量餵食。如果吃了嘔吐，可能是貓咪腸胃無法適應，以後請避開此水果。如果吃了超嗨，為了貓咪的健康，還是要把持住不能餵食太多。若寵物有不適，還是需要儘早去看醫生。

▲▼農委會解答貓狗可吃哪一種蔬果。（圖／翻攝農委會臉書）



另外，除了蔬果，農委會指出，貓狗還可以吃雞胸肉，因雞胸肉含有優質的動物性蛋白，雞肉也是許多貓狗喜愛的肉類，但一樣要適量給寵物使用。若對於雞肉會過敏的貓咪可以改食鴨肉。