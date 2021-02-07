過年招財銀柳常見品種大公開！專家傳授選購秘訣：色澤鮮紅最好

▲銀柳兼具美觀及招財意涵。（圖／農糧署東區分署提供）



記者許展溢／台北報導

農曆春節就要到來，不少人一定都會去花市買銀柳回家擺放，因銀柳象徵「銀兩廣進」，兼具美觀及招財意涵，因此在華人春節市場，人氣都居高不下。不過銀柳又分為好幾個品種，很多人不知道，台灣常見的是蘭陽1號、蘭陽2號、赤柳及大陸上海種。

農委會說明，蘭陽1號是為花蓮區農業改良場由大陸上海種枝條變異選拔獲得，又名為「貴妃」。花苞由多個小花序組成，因此外觀豐腴渾圓，且瓶插壽命長，很受東南亞市場歡迎。蘭陽2號一樣由花改場在100年11月取得品種權的銀柳新品種。花苞呈紡錘型且外觀先端尖、花序分叉，枝條細長且柔軟，型態優雅柔美，便於花藝設計的塑型操作。

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▲農委會建議選購銀柳可注意「脫粒少且芽鱗色澤鮮紅為佳」。（圖／翻攝農委會臉書）



農委會表示，赤柳是早年引進於宜蘭地區栽種。但因容易在低溫貯運過程發生劣變，且對於青枯病罹病率高，因此目前幾無種植此品種。最後是上海種，花苞外觀細長，可在4°C下長時間貯藏，花苞不易脫落，芽鱗不易轉褐色，且栽培容易產量可觀，為目前主要的栽培品種。

農糧署東區分署提到，每年12月及1月間，為銀柳的產季，全鄉種植面積約60公頃，三星鄉銀柳佔全國產量9成以上，其中有6成外銷至東南亞華人市場，4成內銷台灣，為宜蘭縣重要賺取外匯的農作物。

▲三星鄉銀柳佔全國產量9成以上。（圖／農糧署東區分署提供）



農委會也跟大家分享銀柳的小常識，銀柳的各種尺寸，有不同象徵意義，如「三尺迎福，四尺二進寶，五尺一富貴，六尺二添丁」等涵義。歡迎大家依個人喜愛及需求挑選不同規格的銀柳，為家裡增添喜氣、迎春納福。至於該怎麼挑選？農委會建議，選購銀柳時以「花苞外觀整齊、枝條粗細適當且色澤鮮紅、花苞飽滿，脫粒少且芽鱗色澤鮮紅為佳。」