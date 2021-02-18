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雞排妹公開「人類圖」引發神人解析！揭密：勇敢碰撞、挑戰不公義

▲雞排妹首度現身。（圖／ETtoday）

▲鄭家純（雞排妹）突然公開自己的人類圖和命盤，引發各種解析議論。（圖／ETtoday）

記者林育綾／綜合報導

鄭家純（雞排妹）控訴被性騷擾風波持續延燒，有網友翻出過去新聞試圖攻擊，而她昨（17）日直接在粉專公開自己的人類圖和紫微命盤，表示要讓這麼想瞭解她的網友「看個夠」；不料釣出許多強者分析，其中也有人類圖老師提到，鄭家純的設計勇於「挑戰各種行不通與碰撞」，甚至不惜成為「被釘在十字架上的殉道者」，而外界總是有過多的期待和投射。

▲▼鄭家純公開人類圖和命盤，引發各種專業神解析。（圖／翻攝Facebook／雞排妹ili鄭家純）

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▲鄭家純公開自己的人類圖和命盤。（圖／翻攝Facebook／雞排妹ili鄭家純）

人類圖引導師Repeat 在個人粉專「Repeat的人類圖計程車」分享，17日晚間看到鄭家純公開自己的人類圖之後，內心讚歎不已，後來也忍不住跟夥伴在Clubhouse談到此話題，表示在看到她的圖之前，從整個事件的過程就有猜到她的「人生角色是3/5」，而這樣的設計，特別勇於挑戰各種行不通與碰撞。

她說明，3/5這種設計就是「烈士異端者」，一旦挑戰了不公義的事情，甚至不惜成為「被釘在十字架上的殉道者」，而不管她說了什麼，外界總是會對她有過多「不必要的期待和投射」。Repeat 還說，「把八字貼出來超級3/5」、「網友建議趕快撤掉也不撤這個更3/5」。

另外她當初也推測鄭家純的人類圖，很可能「情緒中心」有定義，還有一條通道37-40，換白話說，如此才能相對容易面對情緒衝突，「更不用說現身在記者會現場，氣定神閒」。而那條通道，也十分在意「公平」。

▲▼翁立友出面聲明記者會 雞排妹(鄭家純)到場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲鄭家純在翁立友的記者會上氣定神閒。（圖／記者屠惠剛攝）

Repeat接受《ETtoday新聞雲》訪問說明，從阿純決定捐出尾牙主持所得，就可以感受到這條通道的運作，在意「每一項協議當中應有的公平」，而情感的支持，也並非金錢可以買到的，「爭取應得尊重的背後，多少也帶有一些證明自身價值的成分」。

她最後也說，「人類圖好玩的地方在這裡，每一個人的設計都不一樣，而在這些不一樣當中，我們對同樣的事件會有完全不同的處理方式。例如一樣的人生角色，但是不同類型、不同內在權威，根本上的決定了一個人會如何面對自己的人生。而這個人生是自己的，不管外界與旁人如何質疑與不理解，我們都可以藉由內在權威與策略，紮實、穩固的走向前。謝謝勇敢的阿純活出自己。」

▲▼人類圖引導師Repeat在Clubhouse聊到鄭家純的人類圖，（圖／翻攝自Clubhouse）

▲人類圖引導師Repeat在Clubhouse不時會談人類圖話題。（圖／翻攝自Clubhouse）

人類圖引導師Repeat 分析原文：

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關鍵字：

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