蔡英文過年邀請網紅到總統官邸吃飯　雞排妹有事缺席聚會

▲總統蔡英文邀請網紅到官邸吃飯。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文去年邀請7位網紅帶著毛小孩一起拍攝公益桌曆，募得超過200萬元，在扣除成本後全數捐給動保團體。在農曆過年期間，她也特別邀請這幾位好朋友到官邸吃飯，不過雞排妹、昆蟲擾西有事未能一起聚餐，但她也邀他們下次再聚。

「2021 小英公益桌曆」於11月27日，在嘖嘖募資平台啟售，限量僅3500本，在短短四小時內募資額就達到預期的100萬，9小時內桌曆全數售罄，募得超過200萬元，超出黨部本來的預期。

桌曆設計上，其實有很多可愛小巧思，包括狗狗與貓咪造型的底架，全環保材質使用，而且相片冊與月曆冊分開，可以讓使用者自由搭配每月相片。此外，裡面也有蔡英文給每位桌曆購買者的暖心小語與簽名。

在照片方面，12張照片包括蔡英文與三隻愛狗Maru、Bella、Bunny，與兩隻愛貓蔡想想、蔡阿才外，更有網路好朋友雞排妹、魚乾、好味小姐、A RAY、昆蟲擾西（吳沁婕）、巨人（黃皓平）、希露弟弟啃雞腿，帶著他們的動物夥伴一同響應公益。

特別的是，蔡英文在農曆過年期間，邀請這7位網路上的好朋友到總統官邸吃飯，「A RAY」在臉書上表示，聚餐前有調查不吃什麼東西，他寫了「不吃香菜」，當天他檢查了一番，確實沒有香菜出現。

蔡英文也透過臉書分享當天聚餐時的影片，她的2隻愛貓蔡想想、蔡阿才，以及三隻領養的退役導盲犬，儼然也負責迎賓的重責大任。蔡英文在貼文中表示，大家一起幫助了更多毛小孩，她要再次謝謝社群上的許多好朋友們加入響應，在新的一年一開始，我們就一起完成了一件好事。

不過，蔡英文也指出，這次吃飯雞排妹跟昆蟲擾西有事無法一起聚餐，但歡迎下次再一起相聚。事實上，在農曆年前，雞排妹因指控資深藝人翁立友性騷擾事件，引起各方討論，而這次也未赴官邸聚會。

▼雞排妹。（圖／記者李毓康攝）

