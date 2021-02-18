逼穿情趣內衣性侵590次！台南少女「見爸被抓」淚崩：終於安全了

▲台南少女從國小3年級開始就遭受父親性侵，隱忍6年後見父親被抓才終於放心，在同學的建議下向師長揭露父親獸行。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／台南報導

台南一名鬼父竟趁妻子晚上出門上班時，對女兒伸出狼爪，不僅逼女兒穿情趣內衣、使用情趣用品，甚至還逼女兒與他發生性行為，完事後要女兒不准聲張，不然會害得父母離異。少女認為反抗沒有用，心灰意冷地隱忍6年，最後見父親被警察逮捕，才向學校老師揭露此事。台南地方法院審理過後，將鬼父判刑12年，可上訴。

判決指出，這名父親為了滿足自己的性慾，從2012年9月開始竟趁著妻子晚間前往電子遊樂場上班時，朝才就讀國小3年級的女兒下手，以每週2次的頻率於租屋處房間、客廳等處，違反女兒的意願，強脫女兒衣物，要求對方情趣內衣後用嘴巴幫他，甚至用多種情趣用品以及生殖器性侵女兒。

不僅如此，這名父親還會用「姊姊在幫爸爸按摩」為由，要求小兒子在外面等待，若見到女兒不從，便是一頓責罵、處罰，他完事後還喝令女兒不准聲張，否則會害父母離異。

▲少女曾在上課時淚崩。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

少女擔心父母會因此離婚，覺得反抗也沒有用，內心感到既無助又心灰意冷，便沒有積極反抗，默默隱忍6年，遭侵犯590次，上學時還會崩潰流淚。直到2018年5月間，她見到父親因為詐欺案件遭警方逮捕、法院羈押，她覺得自己「終於安全了」才在同學的建議下，前往學校輔導室面談，並向輔導老師揭露父親的獸行。

警方持法院核發的搜索票，果真在少女父親的租屋處搜到情趣內衣2件、跳蛋1組、電動按摩棒1組、潤滑液1瓶。雖然這名父親矢口否認犯行，但法院勘驗各項事證後不採信他的說詞，認為少女沒有誣陷親生父親的理由，若非確有此事，怎可能這樣不在意其他人的異樣眼光來堅決指控父親，且少女在法院審理時也曾希望法官輕判「因為他是我爸爸」。

另外，少女進行心理諮商時，也提到擔心是不是要做處女膜手術，擔心未來喜歡的男生會不會在意自己已經不完整了、自己已經髒了等語，心理師評估少女案發後的心理狀態、表現，與一般遭受家內性侵的被害人創傷後情狀吻合。法官最後依590個對未滿14歲女子犯強制性交罪，對這名父親各處7年8月刑期，應執行12年有期徒刑，全案仍可上訴。