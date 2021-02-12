　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

與習近平通話兩小時　拜登：慎防中國搶占上風

▲▼美國總統拜登與中國國家領導人習近平，拜登習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲時任美國副總統拜登2013年12月與中國國家主席習近平會面。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓11日專電

在以美國總統身分與中國國家主席習近平首度通話後，拜登今天表達對於中國與美強力競爭的憂慮。他說，美國得趕快採取行動，以免中國搶得優勢。

拜登（Joe Biden）今天在白宮召開有關基礎設施投資會議前向媒體表示，他昨天與習近平會談時間長達2小時，談話氣氛良好。但他也表達擔憂指出，如果美國不採取行動，中國就會「吃掉我們的午餐」。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在例行記者會上被問到此事時則回應這番談話是反映事實，拜登清楚意識到所面臨的挑戰即是與中國的戰略競爭。為了取得最佳地位，必須在國內採取措施以確保勞工更具競爭力、採取措施保護技術，以及與合作夥伴與盟友的合作。

莎琪指出，這是過去幾週的戰略體現，戰略已經井然有序展開，強化自身經濟與勞動力，但「我們並不著急」，拜登政府上任僅3週時間，團隊在處理美中關係上採取戰略性方針。

根據白宮昨天晚間提供的通話摘要，拜登向習近平重申他的首要任務是保護美國人民的安全、繁榮、健康與生活方式，以及維護自由開放的印太地區。他也強調，他對北京強制性與不公平的經濟作為，對香港的鎮壓、在新疆侵犯人權，以及對包括台灣在內區域的專斷作為表達關切。

此外，拜登與習近平還就疫情大流行、全球衛生安全、氣候變化與防止武器擴散等共同挑戰交換意見。他並承諾在促進美國人民及美國盟友的利益時，追求務實及注重結果的交往。

►拜登：我昨晚與習近平講了2小時電話
►美官員曝：拜登擬施加「新針對性限制」　禁敏感科技出口中國
►拜登首度與習近平通話！談話內容曝光　「若有益美國人願合作」

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
初一12大禁忌曝光！第一點就超難遵守　單身別再錯過2時辰
全聯358萬特斯拉新春福袋今開賣　排隊人龍看不到盡頭
小鬼妹除夕回娘家「我哥在後面」曝合照！網一看是真的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

德州133車死亡車禍！貨櫃全速衝撞翻覆　「連環碰」超慘烈影片曝

美國再買2億劑新冠疫苗！拜登痛罵川普「買不夠」　8月前3億人接種

她闖醫院po空病房照…嗆疫情是騙局！　網竟回：死亡數多得可笑

與習近平通話兩小時　拜登：慎防中國搶占上風

新加坡竟還有王室！流落民間甘做凡人　憂「貴族身份」成子女負擔

12歲小妹「長滿頭蝨」慘死！恐怖父母無視3年↑　荒唐史曝光

美國133車連環死亡車禍！貨櫃、轎車擠一團　至少6死65傷

北韓小說意外獲選「世界佳作」！如何離婚...成跨世代顯學

失業男性侵12歲繼女逾百次　遭判「坐牢1050年」律師：法院應檢討

拜登：我昨晚與習近平講了2小時電話

台南2屁孩騎機車「踹外籍移工」　催油門伸腳踢...雙方失控摔地！

帽T妹刮中10萬「彩券丟著就走！」身障男急報警...事後拒禮：不該拿

部桃院內群聚染疫危機解除！　急診醫護合唱「扛得住」打氣

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

浴室驚見「移動金針菇」S型滑行 見人急落跑...網笑：趕回家過年

奴才熱情嘟嘴狂吸「強吻嘴邊肉」　鼠寶生無可戀放棄抵抗：夠了沒

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

網購寄錯衣！京劇頭套→舞龍舞喵　貓咪表情超厭世「把臉埋進棉被」

第2張就中！與家人合資3萬6千元　OL刮刮樂中百萬...加碼喊拚BMW

見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身

德州133車死亡車禍！貨櫃全速衝撞翻覆　「連環碰」超慘烈影片曝

美國再買2億劑新冠疫苗！拜登痛罵川普「買不夠」　8月前3億人接種

她闖醫院po空病房照…嗆疫情是騙局！　網竟回：死亡數多得可笑

與習近平通話兩小時　拜登：慎防中國搶占上風

新加坡竟還有王室！流落民間甘做凡人　憂「貴族身份」成子女負擔

12歲小妹「長滿頭蝨」慘死！恐怖父母無視3年↑　荒唐史曝光

美國133車連環死亡車禍！貨櫃、轎車擠一團　至少6死65傷

北韓小說意外獲選「世界佳作」！如何離婚...成跨世代顯學

失業男性侵12歲繼女逾百次　遭判「坐牢1050年」律師：法院應檢討

拜登：我昨晚與習近平講了2小時電話

德州133車死亡車禍！貨櫃全速衝撞翻覆　「連環碰」超慘烈影片曝

不是濾鏡！Jennie的獵奇「八隻手」鏡子爆話題　Rose家也有一面

網美上衣爆開走光…女神濾鏡被關變大媽！　直播3意外全來不及擋

車內「重點防疫」地方在這裡　皮革內裝千萬別用酒精消毒！

《龍貓》寒假登大銀幕！回顧宮崎駿10部經典動畫　揪孩子重溫童年回憶（下）

KD睽違561天回歸「就像沒傷過」　伊古達拉讚嘆他是神

手機品牌搶春節紅包　祭優惠攻5G中階機換購潮

北市取締1.3萬件「汽機車不停讓行人」　續推路口安全大執法

美國再買2億劑新冠疫苗！拜登痛罵川普「買不夠」　8月前3億人接種

生氣被「撞臉」沒響哨　楊恩辱罵裁判領2萬美元罰單

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

國際熱門新聞

印度神童除夕災難預言落空？網曝真實日期

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

美國133車連環死亡車禍　至少6死65傷

醫高材生全身卡45cm洞穴　待救中死亡遭灌漿封印

拜登：我昨晚與習近平講了2小時電話

男大生炒股「慘賠2000萬」走絕路！父母怒告

被丟下道頓堀川消失24年！肯德基爺爺成棒球隊魔咒！

旅館天花板見「一張臉」髒腳掛空中

BBC世界新聞遭中國禁播　英外交部抗議

兒子4人輪姦12歲幼女！房東當晚「燒屍滅證」

快訊／拜登政府停止「微信禁令」　重審對美國安威脅

北韓10國寶驚艷全球！爽飲啤酒高級松茸吃到飽

「人類將面臨2災難」他預言！比新冠死更多人

阿斯特捷利康：秋季推出改良疫苗

更多熱門

相關新聞

台灣宜妥善因應美對中戰術調整

台灣宜妥善因應美對中戰術調整

隨著拜登政府國安團隊陸續到位，美國對中政策輪廓也逐漸清晰，就是戰略競爭與戰術調整。故本文認為，即便美國對中戰略競爭未變，亦將持續阻止中國大陸崛起的速度，但面對美國可預期戰術調整，台灣應妥善研擬對策，以免措手不及。

拜登首度與習近平通話　國民黨：有助緩解區域緊張

拜登首度與習近平通話　國民黨：有助緩解區域緊張

拜登擬加強敏感科技出口中國限制

拜登擬加強敏感科技出口中國限制

拜登推文洩與習談話內容：願與中國合作

拜登推文洩與習談話內容：願與中國合作

習拜除夕通電話　胡錫進：表達對中國善意

習拜除夕通電話　胡錫進：表達對中國善意

關鍵字：

拜登習近平中美關係美中關係

讀者迴響

熱門新聞

諾貝爾遺產100多年沒發完　原因曝

同事翹班去嗨！大夜店員厭世鎖門「要爛一起爛」

23歲男遭「口爆」命危！鞭炮嘴裡炸開

《終極一班》16年了！那些KO榜高手現況公開

女兒被賞巴掌　父找20親戚包車殺到婆家

辛龍睽違4個半月發聲！　除夕夜吐正向5字

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

高雄夜市除夕夜亂鬥！5歲女童遭爆頭

慈禧拉粑粑　宮女「口技」擦屁股

印度神童除夕災難預言落空？網曝真實日期

面試通過卻零下文！3年後「公司竟找上門」

過年10大禁忌別踩　整年超好運

高中妹染HPV！媽診間動粗　醫打臉：妳害的

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

側寫／峮峮「跨越心中的坎」笑了

更多

最夯影音

更多
台南2屁孩騎機車「踹外籍移工」　催油門伸腳踢...雙方失控摔地！

台南2屁孩騎機車「踹外籍移工」　催油門伸腳踢...雙方失控摔地！
帽T妹刮中10萬「彩券丟著就走！」身障男急報警...事後拒禮：不該拿

帽T妹刮中10萬「彩券丟著就走！」身障男急報警...事後拒禮：不該拿

部桃院內群聚染疫危機解除！　急診醫護合唱「扛得住」打氣

部桃院內群聚染疫危機解除！　急診醫護合唱「扛得住」打氣

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

浴室驚見「移動金針菇」S型滑行 見人急落跑...網笑：趕回家過年

浴室驚見「移動金針菇」S型滑行 見人急落跑...網笑：趕回家過年

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面