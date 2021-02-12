與習近平通話兩小時　拜登：慎防中國搶占上風

▲時任美國副總統拜登2013年12月與中國國家主席習近平會面。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者江今葉華盛頓11日專電

在以美國總統身分與中國國家主席習近平首度通話後，拜登今天表達對於中國與美強力競爭的憂慮。他說，美國得趕快採取行動，以免中國搶得優勢。

拜登（Joe Biden）今天在白宮召開有關基礎設施投資會議前向媒體表示，他昨天與習近平會談時間長達2小時，談話氣氛良好。但他也表達擔憂指出，如果美國不採取行動，中國就會「吃掉我們的午餐」。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在例行記者會上被問到此事時則回應這番談話是反映事實，拜登清楚意識到所面臨的挑戰即是與中國的戰略競爭。為了取得最佳地位，必須在國內採取措施以確保勞工更具競爭力、採取措施保護技術，以及與合作夥伴與盟友的合作。

莎琪指出，這是過去幾週的戰略體現，戰略已經井然有序展開，強化自身經濟與勞動力，但「我們並不著急」，拜登政府上任僅3週時間，團隊在處理美中關係上採取戰略性方針。

根據白宮昨天晚間提供的通話摘要，拜登向習近平重申他的首要任務是保護美國人民的安全、繁榮、健康與生活方式，以及維護自由開放的印太地區。他也強調，他對北京強制性與不公平的經濟作為，對香港的鎮壓、在新疆侵犯人權，以及對包括台灣在內區域的專斷作為表達關切。

此外，拜登與習近平還就疫情大流行、全球衛生安全、氣候變化與防止武器擴散等共同挑戰交換意見。他並承諾在促進美國人民及美國盟友的利益時，追求務實及注重結果的交往。

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