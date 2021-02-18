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Gay老闆豪噴500萬「借腹生子」　人妻狂洗腦：可買房了！網驚好綠

▲嬰兒，新生兒，懷孕，小孩，寶寶，小寶貝，孩童，小生命，幼兒，baby。（圖／pixabay）

▲老婆超心動，認為可靠生產翻身。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

儘管同性伴侶合法結婚，但在台灣卻不能生小孩！一名人夫指出，最近老婆商量，指出同性戀老闆開出500萬元條件，要求幫忙她當代理孕母，如今只要原PO答應，小倆口就能先獲得50萬訂金，一旦未來順利生產，就可以拿報酬買房。文章貼出後，刷新眾人三觀笑虧，「你老婆已經有老闆的種了，綠光俠....」

一名男網友在臉書《靠北婚姻2.0》透露一樁難以啟齒的家務事，日前老婆返家，表示去年結婚的老闆渴望有孩子，但礙於是同性戀身分，又因為疫情關係不想去國外，加上也怕代理孕母拿錢落跑，因此有意向她商量「借腹生子」。

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至於產子代價，老闆開出優渥的待遇，只要她一聲「同意」就秒給50萬當訂金，順利懷孕後再給150萬元的營養費，期間任何開銷全包，接著每月會給20萬生活費，當然生產完，可以安心去月子中心調養，最後則補給100萬的餘款。

不過，老闆就怕引起爭議與見面尷尬，希望原PO老婆同意被資遣，會另幫忙找工作，掛保證薪資絕對比現在高，甚至還喊話，若老婆想吃鐵飯碗工作，也可以透過關係幫忙。

▲▼超音波,產檢,懷孕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲懷孕每個月給20萬生活費，推算10個月有200萬！（圖／取自免費圖庫pixabay）

至於為何會找上原PO老婆當代理孕母？老闆坦言有經過嚴格審視，包括5年沒請病假、年紀輕、尚未生子，以及有運動習慣等，才會私下找她聊聊。老闆也強調，別擔心精子與卵子的問題，「我會提供來做試管嬰兒人工受孕。」

面對龐大的金錢誘惑，老婆直言願意試一試，畢竟小倆口經濟狀況不寬裕，晚上下班還兼職跑外送，希望透過此機會翻身，並瘋狂說服原PO，「只要答應就可以有錢買房了。」

聞言，原PO內心陷入掙扎，「我的考慮點不只是錢問題，長輩那關...不知道怎麼開口，而且這還是第一胎。」更何況人工受孕過程辛苦，原PO不捨老婆挨針，更怕有後遺症的疑慮，「唉！恨自己沒能力讓老婆想要犧牲賣腹生子，好恨社會的不公，房價高的離譜，不走偏門很難發財...」

▲▼老闆「想借腹生子」　待遇超狂：可以買房了（圖／翻攝靠北婚姻2.0）

▲一名媽咪打臉，胚胎植入一定要有合法夫妻證明！（圖／翻攝靠北婚姻2.0）

文章曝光後，底下網友急勸三思，「法律不允許以後爭議沒完沒了，親情的切割和身體的虧損不是金錢彌補的了，請三思日後不會影響你們婚姻留下陰影嗎」、「要做可以，但代價要值得，錢太少了」、「說不定是懷了老闆的小孩，編出來騙你的」、「真的不要想有的沒的，沒錢租房，有錢買房」、「綠頭蒼蠅在飛」、「250萬怎麼感覺很少」、「一般正常的男人不會同意自己老婆這樣做」。

不少人質疑真實性，「台灣法律規定人工生殖，試管嬰兒、人工受孕只能『合法夫妻』才可以，醒醒吧」、「這麼荒唐的事，你信？」「邏輯不通，拿了第一筆錢就沒辦法回頭，這不可能是真的」、「編劇跑錯棚嗎？哇哩咧」。

根據衛福部官網指出，基於維護生命之倫理及尊嚴，人工生殖技術應以治療不孕為目的，而非作為創造生命之方法，因此我國人工生殖的施行限於「不孕夫妻」。所以未婚者、單親、同志等都無法要求做人工生殖。

另外，依據人工生殖法第13條規定，醫療機構實施人工生殖，不得應受術夫妻要求，使用特定人捐贈之生殖細胞；接受捐贈生殖細胞，不得應捐贈人要求，用於特定之受術夫妻。

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