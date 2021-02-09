尾牙神手贏「172萬現金」不算數！老闆秒反悔：只是遊戲啦

▲洗碗阿姨爽拿172萬年終。（圖／翻攝自大眼新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

農曆年前後，各大公司都會陸續舉辦尾牙、春酒，祭出高額獎金或獎品來激勵員工士氣。遼寧鞍山一間火鍋店，老闆以「推可樂罐」玩遊戲的方式，讓員工自己爭取獎金。沒想到一位洗碗阿姨輕輕一推，竟直接拿走最大獎40萬人民幣（約新台幣172萬），讓一旁老闆瞬間凝固。不過，阿姨最後有沒有拿到這筆豐厚的年終，也讓萬千網友關注。

據《大眼新聞》報導，遼寧鞍山一間火鍋店老闆日前發年終獎金，以玩遊戲的方式，在一張長桌上按照距離遠近，擺放了不同金額的現金，從數張鈔票到一大疊鈔票。員工只要推動桌子上的鐵罐，最後依據鐵罐停止的位置來領取獎金，其中最大獎就是最靠近掉落邊緣的40萬人民幣。

員工們都紛紛上前嘗試，希望能拿到最大獎，不過最後都因力道沒掌握好，罐子滾落地面一毛錢都拿不到。從影片可以看到，當輪到一名洗碗阿姨進行挑戰，沒想到她輕輕一推，鐵罐竟奇蹟停在了桌子邊緣，其他員工見狀全都興奮大叫。

▲影片最後，老闆親自打掃。（圖／翻攝自大眼新聞）

之後，阿姨也開心地抱起桌上放著的好幾疊鈔票，唯獨老闆坐在一旁尷尬的滑起手機，似乎想掩蓋自己內心的崩潰與後悔。有趣的是，隔天老闆就身穿清潔工服，在店裡打掃環境，被問到為什麼這樣做時，他無奈直呼，「這一年白幹了，只想省點錢。」

聽到這樣的回應，網友們都認為老闆確實付了這筆大獎。不過，該火鍋店一名魏姓工作人員事後接受電話採訪時表示，發放年終獎只是火鍋店搞的一個遊戲，「40萬元並沒有真的給。」

她進一步指出，「但是大額區域的錢不是真的獎給員工，但老闆會給一些獎勵。」不過，工作人員也拒絕透露洗碗阿姨最後拿到了多少獎勵，她稱，員工只是玩，只是遊戲，有些人卻當真了，「但影片中擺在那裡的40萬現金，確實是真鈔！」

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