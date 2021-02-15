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輾狗男下場曝光！他靈堂下跪求原諒　老闆：明天不用來上班了

記者柯沛辰／綜合報導

雲林一名林姓駕駛13日在西螺市區輾死流浪狗「小黑」，但第一時間未下車查看，還回嗆「那是畜生」隨即揚長而去。事件發酵後，林男14日到小黑靈堂下跪道歉，但網友仍不願買單，連公司老闆也說「明天不用來上班了」。

新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏虎15日在臉書表示，稍早林男的老闆私訊聯繫，稱林男行為已經嚴重影響到公司，已經告訴對方「明天不用來上班了」。邵感慨，「這些是他自己行為造成的結果，是他必須去面對的。」

邵柏虎14日深夜PO出影片，可見林姓駕駛到小黑靈堂下跪道歉，一邊拿香祭拜，一邊道歉，「我知道我做錯了，所以我出來面對大家指責，一切都由我來承擔，不要再怪到我家人小孩身上，他們是無辜的，就像小黑也是無辜的，小黑對不起」。

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▲▼快訊／輾狗男靈堂下跪！拿香狂拜道歉「我才是畜生」…小黑闔眼了。（圖／翻攝邵柏虎臉書）

▲林男到小黑的靈堂下跪道歉。（圖／翻攝自臉書／邵柏虎）

同一時間，邵柏虎也在一旁喊話，提醒林男應負起法律責任、配合調查，主動到雲林防疫所做社會服務，幫助更多像小黑的流浪狗，「你就算做再多，這條生命都不會回來了，但你還是要去面對」、「你講牠是畜生，我們沒辦法接受」。對此，林男也點點頭回應「講牠畜生，我自己就是畜生！」

過程中，林男也不斷向小黑懺悔「我的身教帶壞小孩」、「我當下如果有停下車，沒有說那兩句話，我今天也不會這樣子」、「希望你可以跟著菩薩好好走，再把我這父親的角色扮演好，不要讓小孩抬不起頭」。

邵柏虎聽完，也走到小黑遺體旁，輕輕地說「撞你的林先生有來道歉了，希望你去彩虹橋上好好走，我們會討公道」。語畢，邵柏虎輕撫小黑未闔的眼皮，才終於讓牠閉上雙眼。據悉，小黑的遺體預計年後火化。

▼原先小黑未瞑目，直到林男道歉、邵柏虎輕撫才闔上雙眼。（圖／翻攝自臉書／邵柏虎）

▲▼快訊／輾狗男靈堂下跪！拿香狂拜道歉「我才是畜生」…小黑闔眼了。（圖／翻攝邵柏虎臉書）

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