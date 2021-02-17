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江啟臣增聘中評委名單出爐　除了趙少康還有這5人

▲▼中廣董事長趙少康2/8針對參選2024總統一事召開記者會對外說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲中廣董事長趙少康。（資料照／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／台北報導

中廣董座趙少康有意爭奪黨主席及2024總統之位，國民黨主席江啟臣年前宣布將聘趙少康為中評委。國民黨17日公布增聘現任中評委高孔廉為中評委會議主席團主席，並增聘田在勱、邱坤玄、張亞中、陳永康、楊應超、趙少康等6人為中評委。

國民黨表示，將擇日由江啟臣主席親自致送中央評議委員會議主席團主席及中央評議委員聘書，並提第21屆第1次全國代表大會追認通過。

7名中評委簡介：

高孔廉（會議主席團主席）：現任中評委、中國信託銀行顧問、曾任海基會副董事長兼秘書長、黨主席特別顧問兼大陸事務部主任。

田在勱：中將、現任中原大學產學營運處執行長、曾任空軍官校校長、國安局駐美特派員。

邱坤玄：現任政治大學東亞所名譽教授、曾任國立政治大學東亞研究所教授、國家安全會議諮詢委員、亞太和平研究基金會。

張亞中：現任孫文學校總校長、兩岸統合學會理事長、曾任台灣大學教授。

陳永康：上將、曾任國防大學校長、海軍司令、總統府戰略顧問、國防部副部長。

楊應超：知名外資分析師，現為異康集團暨青興資本首席資深顧問，柯克蘭資本董事長。

趙少康：現任中廣公司董事長兼總經理、曾任台北市議員、立法委員、環保署署長、飛碟電台董事長。

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