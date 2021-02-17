韓國瑜選黨主席？　趙少康連說5次：應該不會

▲韓國瑜、趙少康。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

中廣董事長趙少康17日在中廣團拜。對於高雄市前市長韓國瑜若參選國民黨主席，是否會退出？趙少康說，「應該是不會的，否則他不必鼓勵我，那他自己出來就好了」。

國民黨今年7月舉行黨主席改選，各路人馬磨刀霍霍，除了現任黨主席江啟臣力拚連任、趙少康表態參選之外，前高雄市長韓國瑜、國民黨智庫副董事長連勝文、前國民黨主席朱立倫、前國民黨主席洪秀柱、前台北縣長周錫瑋都被點名。對於檯面上7位可能角逐黨主席的人選，趙少康笑說，戰國七雄多多益善，這樣不是很好嗎？願意來都來，這樣很好。

對於韓國瑜、洪秀柱和周錫瑋被外界認為較紅、較統，可能會嚇跑年輕和中間選票，趙少康認為，照目前來看有7位候選人，每個候選人都有不同的主張，不會因為一兩個這樣的主張，把這個嚇跑，把那個嚇跑，怎麼不說可以吸引不同的選票呢？

針對韓國瑜若參選黨主席，是否會退出？趙少康說，「他應該不會，他應該不會，痾…我的了解，他應該不會」。媒體追問是否有和韓國瑜吃飯聊過？趙少康表示沒有，「不過，我的了解，應該不會啦！應該是不會的，否則他不必鼓勵我，那他自己出來就好了」。

至於2024年韓國瑜仍出來參選總統大選，是否會和韓國瑜結盟？趙少康回應，「我已經表示，2024我有意爭取提名，如果他也想選，那他也爭取國民黨提名」，任何人要出來都是要爭取提名，不應該分裂，只要有一套公平的遊戲規則，任何人都能爭取。