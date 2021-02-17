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獨／潘俊豪斜槓直播火！陪睡娃包軌5位數　曝混血嫩妹喊15萬只求...

記者吳奕靖／高雄報導

曾經被譽為MLB明日之星的球員潘俊豪，因為手肘受傷不得不中止球員生涯，MLB追夢也宣告結束，不過他的人生並沒有因此中斷，轉戰網路，變成網拍直播主一年，現在人氣不得了，甚至還有混血嫩妹要出15萬，只求跟他共進宵夜，甚至連潘俊豪的原味抱枕，還有人出價5萬要標走；也因為這一年的成功經驗，讓不少退役球員有信心投入網路市場，像是職棒退役球員，被稱為「豹子腿」的方昶詠，還在今年初跟潘俊豪一起拍了西裝廣告。

▲直播主潘豪豪跟職棒退役選手方昶詠合拍廣告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲直播主潘豪豪跟職棒退役選手方昶詠合拍廣告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

潘俊豪以潘豪豪之名轉戰網路直播已經一年，別看他在鏡頭前面霸氣十足，不刷漢堡和愛心，而是用一個個的福箱加碼，讓網友們紛紛願意掏錢，單包成交價20萬，自己還有1.1萬人同時在線收看，下播之後還超過21萬1千人瀏覽人次，但是不同鏡頭前的王者，私下的他卻還是像個鄰家男孩，接受《ETtoday新聞雲》記者採訪時，經常露出害羞靦腆的表情。

▲直播主潘豪豪跟職棒退役選手方昶詠合拍廣告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲直播主潘豪豪透露有嫩妹要花15萬約吃宵夜 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲直播主潘豪豪跟職棒退役選手方昶詠合拍廣告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲直播主潘豪豪透露，有嫩妹要花15萬約吃宵夜 。（圖／記者吳奕靖攝）

長時間累積下來，潘豪豪累積了不少忠實粉絲，過年之前有一名才20多歲的混血女網友不但私訊傳照片給他，甚至還表示自己願意出15萬，就是想跟他共進一頓宵夜，「我沒有答應他，可能是開玩笑的，我嚇一跳，我沒有想過女網友會有這種舉動」；另外還有一個女網友要出5萬元，希望買潘豪豪從小陪睡、沒有抱著就睡不著的原味抱枕。

▲直播主潘豪豪跟職棒退役選手方昶詠合拍廣告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲直播主潘豪豪手上抱著的娃娃，被人出5萬要標 。（圖／記者吳奕靖攝）

有了潘豪豪的斜槓人生經驗，或是說是成功轉型，讓不少退役球星、球員也有信心參戰網路市場，像是職棒退役球員方昶詠也成了YouTuber，他們兩個在今年初還合拍了西裝廣告。潘豪豪表示：「我認為台灣運動環境，現在雖然比以前好了，可是運動員生命比較短暫一點，像我是遇到運動傷害，被迫結束運動生涯，現在轉戰網路，我覺得還滿適合運動員的，運動員講究團隊合作，直播也必須要有另一個人來合作，也是種另類的團隊合作」。

▲直播主潘豪豪跟職棒退役選手方昶詠合拍廣告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲直播主潘豪豪（右）跟職棒退役選手方昶詠（左）合拍廣告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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