影／任期剩2年！柯文哲預告3建設收場、2大工程將開工

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台北市長柯文哲上任至今，各項建設推動逐步到位，也為台北市政府帶出新氣象。面對任期剩下2年，柯文哲15日接受ETtoday新聞雲《雲端最前線》節目專訪時強調，接下來包含台北流行音樂中心、台北表演藝術中心及大巨蛋等三大建設要收場，另有兩大工程要開工，分別是北美二館及台北音樂與圖書中心，更笑稱「要當牛，不要怕沒有田可以耕！」

回顧上任6年來最驕傲的改變，柯文哲笑說「白頭髮變多是我的改變！」而政治上每個人都在問那種具體能看到的改變，像是北市的西區門戶計畫、東區門戶計畫，以及大市場的改建、公宅的興建，「但我覺得是這樣，其實更重要的是文化上的改變！」

柯文哲進一步解釋，大概在上任第二年，柯市府用6天拆掉忠孝橋，但去年拆中正橋僅花了87小時；要知道這麼龐大的工程，能用小時當單位去做，其實真的是脫胎換骨，「若其他縣市政府不服氣，也可以找一樣的橋，拆一次給我看看！」

柯文哲並細數，台北市政府幾年來預算執行率提升，貪污起訴的人數也少了，以及6年零舉債、還能還債570億，這些都是看不到的成效、改變，「要好幾年後才能感受到，台北真的與其他地方不一樣」。

談到剩下2年任期一定要做完的工作，柯文哲則說，如今台北流行音樂中心、台北表演藝術中心及大巨蛋等三大建設一定要收場，其中北流的南基地要開幕、營運穩定，北藝的圍牆拆除後，還有內裝、試營運、會不會交通阻塞等問題；此外，大巨蛋這個「最難纏的」要解決，以及社子島的問題。

柯接著說，台北市還有兩個大工程要開工，分別是北美二館及台北音樂與圖書中心，而這些建設每個都是幾十億，「有要完工的、有要開工的，要當牛不要怕沒有田可以耕！」

柯文哲還說，2年任期還有很多事可以做，城市一直在變化，「至少台北市越來越正常」，接下來也要讓北市不會有違建、路整整齊齊、市場乾淨，「這些東西你說有什麼特別，但我的理想是這樣，雖然台北人在台北不覺得怎樣，但他到外面去，就會奇怪怎麼外面『怪怪的』，這就是最了不起的」。

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