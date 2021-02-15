影／為北市打造城市美學！柯P：公車站牌、座椅都要有設計

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台北身為台灣首屈一指的國際指標城市，市長柯文哲除了推動各項前瞻軟硬體建設，近年更一步步為城市注入創意及溫度，讓城市美學形塑北市獨有的人文風景。柯文哲15日接受ETtoday新聞雲《雲端最前線》節目專訪透露，目前不僅成立捷運美學小組，路上的「街道家具」包括公車站牌、座椅等也將加入設計，甚至可以「租金扣設計費」方式提供外包業者誘因，為台北打造新門面。

談起北市形塑「城市美學」的起源，柯文哲指出，先前到日本東京參訪，看到地下街比台北的更漂亮、乾淨明亮，因此開始將美學列為城市政策的一個考量因素。他舉例，像是南門市場改建，規定招牌要做到一定程度，而南門中繼市場也做得明亮乾淨，與一般市場不一樣；不過，美學不是只有「好看」，還要做到動線方便、垃圾不落地、乾濕分離等，一樣樣要求，最後美學才會被看見。

捷運、街道家具成起手式！柯P翻轉台北美學印象

捷運是台北的骨架，每日人潮來來往往，服務眾多通勤族及觀光客。柯文哲指出，目前環狀線正在建設中，而放眼全台北的捷運車站，有造型卻僅有劍潭站，「我就說如果回到50年前重來一遍，開始捷運規劃，我寧可多花50億，讓每個車站都有造型」，試想捷運至今已花費超過6千億，但只需花60億就能讓每個車站有漂亮站體，並能使用超過50年。

「美學是一種要求！」柯文哲接著說，捷運方面已成立「捷運美學小組」，針對目前的車站設計、車站地下街，建設及整修都要注入美學，而最近的作品就是中山站到雙連站的線形公園，「以前反正草鋪一鋪就好了，現在不行，要設計！」這樣的做法也讓鄰近的赤峰街「受益」，吸引年輕人進入，改變了區域的狀態及產業。

此外，在現代社會中，街道家具（如公車候車亭及座位、垃圾桶、獨立廣告看板等公共設施）已被視為都市景觀的構成要素，更是城市的「門面」。柯文哲也特別提及，過去公園的罐頭式遊具都是塑膠做的，如今北市推「共融式」遊具，要求設計一定要參考在地文化、結合當地意象，像是鄰近天母棒球場的，設計就要融入棒球元素。

同理，柯文哲也說，街道上這些看起來制式化、呆板的公車站牌及座椅，也應該逐步加入美學設計；而對於外包業者，寧可將相關設計費從租金內扣除，「你多給我一點錢，對台北市有什麼好處？可是弄漂亮一點，對整個城市是有影響的！」相關合約長度規定也能修改，像是將期限拉長至4年，業者會比較願意投資。

任期剩2年！柯P預告3建設收場、2工程開工

回顧上任6年來，柯文哲笑稱「一開始真的很亂」，但整個團隊越來越穩定、開始有想法，也越做越有經驗。他細數，大家很難想像台北的PM2.5與花東一樣低，台北的肺癌比南部少，就是因為空氣乾淨，且台北的車禍死亡率也是六都最低；接下來，各個巷弄還能整理得更好，「這些東西平時民眾不覺得怎樣，但有天他住久了出去到外縣市，就會覺得怪怪的」。

「至少台北市越來越正常！」柯P還預告，剩下2年任期，台北流行音樂中心、台北表演藝術中心及大巨蛋等三大建設一定要收場，其中北流的南基地要開幕、穩定營運，北藝圍牆拆掉後還有內裝、試營運、考量是否會交通阻塞，而大巨蛋「最難纏的要解決」，還有社子島的問題要完成。

柯文哲並說，接下來還有兩大工程要開工，包含北美二館及台北音樂與圖書中心，這些工程每個都要花費幾十億，所以有要完工的，也有要開工的，「要當牛不要怕沒有田可以耕！」

從治病到治國！柯談2024：做好市政就是最好準備

聊起對政治、政府的想像，柯文哲描述，要打造「正常國家」，必須讓政府是可信的、公務員是服務人民的、司法是公平的、法律是給人民遵守的、監獄是關有罪的人。面對主持人楊文嘉問及，任內為台北埋下什麼種子？柯直回「正直誠信」，建立一個可信任的政府，就是最重要的政治工程。

至於卸任後下一步規劃、是否對2024參選總統有準備？柯文哲淡淡重申，把市政做好，就是最好的準備，且若真的要選舉，一年也夠了，「等2022年底下來，2023再認真選就可以了！」現在還是要把基礎再打更好一點。

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