影／民進黨2022縣市長守7攻5？梁文傑坦言「不好選」

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2022選情逐漸升溫，國民黨磨刀霍霍，傳出縣市長席次「守14搶4」目標；民進黨方面則規劃先守住7個執政縣市，同時積極爭取5縣市長寶座。民進黨台北市議員梁文傑17日在ETtoday《雲端最前線》節目中坦言，這次對民進黨來說當然「不好選」，只能說力拼；且自從前高雄市長韓國瑜創下「落跑」先例，在任內參選總統後，如今任何縣市長都不可能在任期結束前提前離開崗位。

「這次的縣市長當然都不好選」梁文傑指出，對民進黨來講，2022沒有一個地方是好選的，舉例來說像是宜蘭縣長林姿妙，民調就非常高，「宜蘭人可能對這種『做人』（有感），欣賞這一點」；不過反過來看，對國民黨來說也未必會好選，所以民進黨只能「力拼」，如今比較困難的是幾個執政的縣市要守住。

梁文傑進一步提及，對於所有縣市長來講，自從韓國瑜市長任內「落跑」後，現在任何一位縣市長都不可能在任期結束前提前離開。像是任期將屆滿的桃園市長鄭文燦，接下來必須順利接棒給下一位，一旦提早離開崗位，一定被選民說「落跑」，憑什麼要支持你推薦的接棒人選；且對於鄭文燦來說，若桃園沒能順利接棒，鄭想參選總統也就不可能了，這些都是一環扣一環的。

梁文傑接著說，對新竹市長林智堅來說也是一樣，若在任期結束前先跑掉、弄個補選市長， 新竹市民能不能接受接棒人選就會成為問題，「所以因為韓國瑜的關係，在台灣開先例，變成民進黨的市長目前為止沒有一人能跑掉，都要任期結束、做到最後一刻」。

對於國民黨「守14搶4」目標，國民黨文傳會主委王育敏則說，這是身為在野黨應有的雄心壯志，且2022是2024的前哨站，在國民黨還沒搶回中央執政權的情況下，大家當然要將目標放得更遠大，有機會的縣市一定搶進，這是身為在野黨都會設定的目標。

王育敏接著說，如今看來在一些地方，民進黨其實都遇上危機，像是鄭文燦在桃園做得不錯，但即將要卸任，如今接棒者是誰仍不明，才會傳出林智堅要從新竹跨到桃園，「好像他們桃園當地看不出有強棒，所以要從別的縣市調兵遣將過來」；台北市部分，國民黨若最終由光譜廣的立委蔣萬安出戰，也算是強棒，綠營方面則有基隆市長林右昌展現企圖心，假日不斷跑台北，但最終民進黨究竟要推誰？

此外，在基隆部分，王育敏也分析，國民黨前立委謝國樑在基隆出生，如今積極做公益，「我想他應該有參選想法」，那民進黨又要推誰？她指出，過去在基隆這塊，即使民進黨執政了8年，藍綠並沒有非常明顯的一定「誰大於誰」，因此候選人本身的特質非常重要，「基隆這一席，我們當然希望能夠積極搶進」。

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