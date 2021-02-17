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12星座4種肢體接觸洩漏愛意！天蠍輕觸肩膀、雙子牽手手　獅子溫柔披外套

▲▼星座,愛情,肢體語言。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲想知道對方到底喜不喜歡自己，觀察肢體語言是了解對方心意的重要依據。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

喜歡一個人的時候不只天天想見到對方、想和他說話，還會忍不住想跟對方有肢體碰觸，這些行為都是希望能和對方變得更親密，《星座好朋友》就整理出當12星座喜歡人時會有的4種肢體語言，一起來看看心儀的那個人是不是也曾對你做過這種舉動，了解他那些沒說出口的心意。

溫柔輕觸你的肩膀：牡羊、天蠍、魔羯

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觸摸對方是傳達自己心意的一種方式，尤其是對牡羊、天蠍、魔羯這三個星座來說，這樣的舉動就像是在說著「我愛你」。牡羊通常會對喜歡的人有保護慾，當牡羊以充滿愛意扶著你的肩膀時，那八九不離十就是對對方產生保護意識、喜歡上對方了。天蠍在愛情裡有些強勢霸道，但他的溫柔卻會在不經意展現，溫柔觸碰喜歡的人的肩膀，就像是在無聲表白。魔羯本身個性就是非常內斂穩重，在喜歡的人面前也會非常可靠，若是他們輕撫或輕靠對方肩膀，那就代表著他們很重視對方、想要保護對方不受任何一點傷害。

▲▼星座,愛情,肢體語言。（圖／取自免費圖庫pexels）

額頭輕碰你的額頭：巨蟹、射手、雙魚

以額頭觸碰額頭的動作，能給人帶來充滿關愛與疼惜的感覺，這個行動也像是希望彼此心意相通，對原本就憧憬愛情親密感的巨蟹、射手、雙魚而言，就是愛意的象徵。巨蟹在不熟的時候自我保護很強，可是一旦被他視為自己人，就會發現他根本是柔情似水，處處體貼溫暖，當巨蟹輕碰你的額頭，除了是表達信任，也是在訴說情意。一般人對射手的印象是愛玩、漂泊不定，但其實射手的內心依然渴望被愛，因此當射手不自覺的觸碰對方額頭時，那就是他在說希望得到愛，也想好好愛人的肢體語言。雙魚就是浪漫的代表，當雙魚選擇以額頭輕觸對方額頭、含情脈脈與對方眼神交會，那絕對是在發射愛的訊號，畢竟雙魚雖然多情但並非對誰都會如此。

▲▼星座,愛情,肢體語言。（圖／取自免費圖庫pexels）

自然地牽起你的手：雙子、處女、水瓶

很多情侶確認彼此心意的第一步都是透過牽手，十指交握感受兩人掌心的溫熱，就像把對方炙熱的愛意握在手裡一樣；而對愛情有自己一套標準的雙子、處女、水瓶三個星座，牽手就像是認定了對方，並不是一件容易的事。像是看似花心的雙子，其實腦子裡很清楚也很謹慎，知道自己什麼行為代表著什麼意思，所以只有是他們愛的人，才會主動牽對方的手。在愛裡的處女愛恨分明、對待愛情小心翼翼，非常珍重對方，所以牽手的意義重大，就像是在告訴對方今後「讓我照顧你」，許下承諾。水瓶雖然活在自己的世界中、總讓人摸不透，不過，當這樣的他一旦牽起對方的手，那就是在歡迎對方進入他的獨特世界，也會為了愛走進對方的世界。

▲▼星座,愛情,肢體語言。（圖／取自免費圖庫pexels）

把衣服披在你身上：金牛、獅子、天秤

當一個人注意到另一個人冷不冷，或睡著時主動將外套披到對方身上，這絕對是一直在觀察對方的一舉一動才能留意的細節。這種表現對於金牛、獅子、天秤來說，就是因為喜歡上對方才會有的。儘管金牛常被認為話少、不擅長表達愛意，但那可是誤會，金牛只要認定愛上了，關心舉動不間斷。獅子在外人面前總是霸氣外漏，但在愛人面前就是一隻乖巧的大貓咪，對喜歡的人會特別地溫柔，怕對方冷著為對方披上外套只是他釋放愛意的其中一小部分。天秤常被說是人人好的星座，但他的暖是平均有限度分配的，唯獨只會對喜歡的人有些特別不一樣的行為，像是一直默默注視觀察細節，才會知道對方冷不冷、將外套披到對方身上，那就是他表現愛的方式。

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關鍵字：

星座愛情肢體語言

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