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緬甸政局動盪　華航3月底前排定3班「救援班機」時間出爐

記者賴文萱／台北報導

緬甸局勢持續動盪，不少僑民欲返台。華航今（17）日公布仰光-台北（桃園）CI7916航班班表，近期規劃飛航2月21日、3月14日、3月28日等班次。華航緬甸分公司表示，目前2/21班機還有足夠機位，有需求返台的旅客敬請把握。

▲緬甸軍方政變引發民眾大規模示威，裝甲車14日傍晚駛入仰光市區。（圖／路透）

▲緬甸軍方政變引發民眾大規模示威，裝甲車14日傍晚駛入仰光市區。（圖／路透）

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華航今表示，仰光-台北（桃園）CI7916航班近期將飛航2月21日、3月14日、3月28日等班次，全力協助旅客疏運，亦請旅客配合兩地政府政策及相關檢疫規定。

華航緬甸分公司表示，目前2/21班機還有足夠機位，有需求返台的旅客敬請把握。依據台灣政府規定，目前暫停在台北轉機，登機赴台前若無法出示72小時內核酸檢測陰性報告，可在機場櫃檯簽署切結書（僅限台籍或持有台灣居留證之旅客），此外，搭機前未安排檢疫居所之旅客禁止搭機，詳情請洽台灣衛福部官方網站。

▲▼China Airlines,中華航空,華航,客機,航班,空中巴士A330,B-18309,出國,旅遊,松山機場,航空業,觀光,Airbus A330。（圖／記者李毓康攝）

▲華航仰光-台北（桃園）CI7916航班近期將飛航2月21日、3月14日、3月28日等班次。（圖／記者李毓康攝）

疫情政策與機場之開放與否，仍須以台灣及緬甸雙方政府的最新規定為準，不便之處敬請見諒。再次感謝大家的支持與愛護。華航說，會持續依市場需求及疫情狀況調整航班，旅客可透過華航官網及Mobile APP查詢最新資訊：https://www.china-airlines.com/tw/zh/fly/flight-status/index

緬甸代表處15日則釋出訊息指出，最近幾日緬甸各地都發生規模不等的抗議及示威活動，網路上也流傳頗多政情消息，真假難辨，因此請民眾要與代表處有關同仁保持密切聯繫並確認，以及收聽廣播或收看電視新聞報導，無須過度回應或驚慌。

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