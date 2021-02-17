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「鍋剩1片肉」兒子嗆退貨…爸冷漠看戲！律師一針見血分析：太廉價

網搜小組／劉維榛報導

本站報導《「部隊鍋剩1片肉」逼好市多退貨！爸站一旁　國小兒：有萊克多巴胺》，指出一對父子檔去好市多退貨，但手上拿著的，竟是吃剩的部隊鍋，其中兒子振振有詞嗆聲「這有萊克多巴胺」，讓現場民眾看傻眼！對此，律師林智群犀利回應，「人格才是珍貴資產，為了幾百塊的東西就拋棄也太廉價！」

▲▼好市多人潮。（圖／記者陳涵茵攝）

▲把吃剩的鍋要求退貨，似乎很不合理！（示意圖／記者陳涵茵攝）

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一名男網友在臉書《爆廢公社二館》無奈表示，日前直擊一對父子，捧著吃剩的韓式部隊鍋，要求好市多員工退貨，更傻眼的是，碗裡只剩一片肉片與兩口泡麵，男童卻擺出奧客架式，當眾直呼「可是你這有萊克多巴胺（瘦肉精），我們打電話問過了！」

事實上，這一份韓式部隊鍋售價419元，而孩子的爸爸卻站在一旁不語，完全沒有要制止孩子的舉動，讓原PO不禁感慨「看了我逛賣場時，心情好不舒服...」

刷新三觀的故事，也引發律師林智群關注，他在粉專表示，這並非是否舒服的問題，也非權利濫用問題（雖然在法律上確實是），該正視的是，「自己小孩人格值多少錢」的問題。

兒子拿部隊鍋退貨

▲部隊過一份419元！（圖／翻攝爆廢公社二館）

林智群進一步解釋，「為了一點點錢的商品，讓自己下一代學習到錯誤的價值觀（貪小便宜、硬拗），也無所謂的話，那就這樣吧」，因為人格才是珍貴資產，「為了幾百塊的東西就拋棄也太廉價！」

一針見血的文章曝光後，網友紛紛感嘆「被家長教成這樣...唉，可憐的孩子」、「從小孩身上就知道他的父母是什麼樣了」、「人格，課本沒教啊」、「讓小孩學到錯誤的價值，現在家長應該也不會管也不會在乎吧，如果不會教育小孩，建議還是使用保險套好了，免得以後小孩變成社會問題」。

新聞：男子在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，在好市多目睹一名爸爸帶著年約國小5、6年級的男童，要求要退貨部隊鍋。但令他驚訝的是，部隊鍋幾乎快吃完，「吃到只剩一片肉和兩口泡麵。」他在旁觀察情況，發現好市多的客服表示要詢問主管，這時國小男童振...

林智群律師（klaw） 發佈於 2021年2月16日 星期二

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ET快訊
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