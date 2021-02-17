賓士男夜砸3萬帶酒店妹回家硬上！被逮喊：她很主動　下場慘曝

▲鄧男上酒店消費，將酒醉的公關帶出場，違反對方意願，趁機性侵得逞。（示意圖，非當事人／記者張一中攝）

記者陳羿妏／高雄報導

鄧姓男子2018年5月1日凌晨2時許，開著賓士轎車上酒店消費，指定先前認識的女公關小妍（化名）坐檯陪酒，花費3萬多元，買下小妍下班後3小時，將對方帶回家，並趁小妍酒醉之際，竟違反對方意願，性侵得逞。日前橋頭地院依強制性交罪，將鄧男判刑4年，可上訴。

判決指出，小妍案發前曾赴鄧男任職的網路行銷公司面試，因而結識鄧男。2018年5月1日凌晨2時許，鄧男到小妍工作的酒店消費，並指定小妍坐檯陪酒，不料，他明知小妍已飲用大量酒類，呈現醉態模樣，竟買下小妍下班後3小時，將對方帶出場，前往住處休息，並無視小妍虛弱狀態、表示「不要」，仍硬上得逞。

直到小妍同居女友人發現小妍下班時間已到，卻遲遲未返家，撥打電話詢問，得知小妍遭性侵，隨後便協助小妍報警處理，並陪同小妍前往醫院驗傷，全案因此曝光。

不過，鄧男否認犯行，辯稱當天小妍很主動，並沒有醉到不醒人事，他是經小妍同意才會帶對方回家，2人準備發生性行為時，小妍也沒有表示不要。小妍則反控，鄧男當天一直灌她酒，表示要送她回家，怎料，車子卻開至地下室，她搭電梯上樓才發現，竟是到鄧男住處，而她心想自己與鄧男算是認識，且酒醉、太累想休息，才沒立即表達要離開，怎料鄧男卻性侵她。

其中一名酒店工作人員則證稱，公關在酒店工作是倒酒、喝酒、玩遊戲，若公關同意，可跟客人出場，而酒店因安全問題，也會視公關精神狀況，決定是否同意讓客人買公關出場時數，通常出場就是去外面喝、續攤，比起於酒店內坐檯，公關不會比較喜歡跟客人出場，因為酒店賺的錢比較多，且有業績壓力，公關若在酒店坐檯，分數會比較高。

法官勘驗相關事證，綜合上述說法，認為帶出場非必然代表客人與公關雙方默認必須發生性行為、性交易，酒店幹部也會對公關飲酒後的精神狀態，進行基本的安全保護措施，再加上案發當下，小妍已口語表達「不要」，出手反抗，是否有違反小妍意願，應以當時狀態判斷，因此最終審酌後，依強制性交罪，將鄧男判刑4年，全案仍可上訴。

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