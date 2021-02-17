租車到台南玩…2男大生捲入凶殺案「被逼3貼1.5km」！嚇壞跳車逃命

▲男大生遇王男求助捲入兇殺案，被逼載1.5公里，途中嚇壞跳車逃生。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩、戴若涵／台南報導

台南市安平區16日晚間發生一起凶殺案！一名31歲王姓男子疑似為了躲避警方查緝性愛毒趴，卻在途中遇上仇家，雙方一言不合便動起手來，王男過程中砍傷對方小弟，遭仇家一路追砍，情急之下只好攔下一台機車，要求上頭2名男大生載他3貼逃亡，男大生被逼載1.5公里後跳車逃跑，嚇到一度腿軟癱坐在地。

回顧整起事發經過，16日晚間王男疑似參加摩鐵性愛毒趴，躲避警方查緝途中卻遇上仇家，雙方在育平路一處停車場進行談判，他持刀砍傷對方小弟後，轉身逃離現場，仇家氣炸開車追逐。

▲現場血跡斑斑。（圖／記者林悅攝）

王男見狀攔下一部路過的雙載機車，稱「被追殺」向騎乘的2名男大生求助，接著便跳上車，一路三貼逃命1.5公里到另一處停車場。途中2名男大生嚇壞先後跳車，一度腿軟癱坐在地，接著逃離現場。據悉，2名男大生案發前是租賃機車到台南玩，不料卻遇上王男求救，受到相當大的驚嚇。

仇家見現場只剩下王男一人，隨即反覆開車、倒車衝撞王男，導致其重傷慘死後棄車逃逸。警方事後在仁德快速道路下查獲犯案車輛，發現車頭燈上留有明顯的血掌印，經初步調查，王男心臟遭刺、全身有多處刀傷，目前已拘提1人到案、2人戒護送醫，仍有2人在逃，正積極追緝中。