台南巡守大隊長贈「勤務包」放隨身防疫品　強化員警執勤防疫安全　

▲台南市守望相助巡守大隊大隊長宋俊明，贈送勤務包1萬500份，可方便置放護目鏡、口罩、酒精噴霧等隨身防疫物品，全面提升協勤安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市守望相助巡守大隊大隊長宋俊明，因應新型冠狀肺炎持續傳染，為保護警察、巡守員與義交執勤安全，提升台南市警察、守望相助隊、義交勤務方便性，贈送勤務包1萬500份，可方便置放護目鏡、口罩、酒精噴霧等隨身防疫物品，全面提升協勤安全。

防疫期間，警察、守望相助隊、義交維護轄區治安，對治安工作的維護，不因疫情嚴峻而退縮，為感謝不辭辛勞在第一線服務市民的同仁，巡守大隊宋大隊長贈送每人1個勤務包，提升執勤安全。

市長黃偉哲除感謝春節期間警方及各民力維持治安、交通之辛勞，更感謝巡守大隊長宋俊明在肺炎肆虐之際，提供勤務包，提升協勤便利性。黃偉哲指出，政府已啟動秋冬防疫專案，強制要求民眾進入八大類場所應佩戴口罩，未依規定經勸導不聽者，依法開罰新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。市府團隊在防疫措施上，會做到滴水不露。保護市民安全是市府的責任，希望所有執法人員、協勤人員及全體市民共同配合防疫措施，出門戴口罩、肥皂勤洗手、均衡飲食、正常作息及適度運動，維持足夠免疫力，保護自己也就是保護他人，只要大家共同合作，市府有信心能戰勝新冠肺炎，保護市民朋友安全。

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