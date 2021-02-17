台南男死前打給老婆「聽嘟嘟聲」！　她沒接到崩潰曝原因

▲事發當時，王男遭到兇嫌追撞，車燈上還留下血掌印。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／台南報導

台南安平16日晚間發生一起殺人命案！一名31歲王姓男子疑似是要躲避警方查緝性愛毒趴，沒想到卻於途中與仇人狹路相逢，並於過程中砍傷對方小弟，因此遭對方持刀猛追砍殺、當街追撞，最終因傷重送醫不治。據悉，王男死前還哀求路人撥電話給妻子道別，但電話都未接通，直到警方再次撥打電話，才聯繫上王男妻子，但2人卻已天人永隔。

這起案件發生在16日晚間，王男下午疑似參加了一場性愛毒趴，而當時警方正上門查緝，王男躲避警方查緝的途中，卻恰好遇到仇家，雙方爆發激烈衝突，而其持刀劃傷對方一名小弟，因此慘遭開車追撞、砍殺。

▲台南市安平區育平路外停車場命案第一現場。（圖／記者林悅攝）

據了解，王男倒地後還哀求路人打電話給其妻子道別，但電話卻始終沒有接通，直到警方再度撥打電話後，才聯繫上王男妻子，但2人卻已天人永隔。

對此，王男妻子哀痛表示，當時剛好沒接到電話，後來一看手機，發現有許多不同號碼的未接來電通知，甚至還有未顯示號的來電，而她也因此沒有回撥，沒想到最後一通接起來後，竟是警方通知她王男死訊，讓她悲痛不已。

▲王男生前還哀求路人打電話給妻子道別，沒想到電話卻未接通，他最終抱憾離世。（圖／記者林悅翻攝）

目前警方調查後發現，共有5人犯案，而事後也於仁德快速道路查獲兇嫌車輛，現已拘提1人到案，2人戒護就醫，還有2人在逃，警方正積極追緝中。

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