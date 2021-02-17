快訊／台南街頭兇殺案！　1嫌拘提到案、2人戒護就醫

▲台南市安平區育平路路外停車場命案第一現場。（圖／記者林悅攝）

記者黃子倩／台南報導

台南市安平區一名31歲王姓男子16日晚間與人相約談判未果，遭對方以尖刀刺傷，攔路過機車一路逃到永華路二段某餐廳停車場，仍遭兇嫌等自後駕車衝撞人車倒地後刺殺。兇嫌犯案後逃逸無蹤，而警方緊急介入調查後，於仁德快速道路查獲兇嫌車輛，並拘提1名犯嫌，另2名戒護就醫，經查還有2名犯嫌在逃，目前正積極追緝中。

王男案發前曾在育平路一處停車場與人談判，不料遭對方持刀刺傷，隨即轉身逃離現場，途中攔下一輛路過的雙載機車，並向車上兩名男大生求救，聲稱自己正在被追殺，說完便跳上車，一路三貼逃到永華路二段某港式飲茶餐廳停車場。

逃亡途中，一名男大生因為害怕而跳車，於是改由王男繼續騎車，載著另一名男大生繼續逃往永華路二段，但仍在某停車場遭兇嫌從後方高速衝撞。摔車後男大生見情勢不對，趕緊逃離現場；兇嫌見現場只剩下王男一人，竟然反覆開車、倒車衝撞，直到車頭、保險桿都撞爛才揚長而去，而王男最後因傷重送醫不治。

對此，警方立刻展開調查，發現共有5人犯案，而警方事後於仁德快速道路查獲兇嫌車輛，目前拘提1人到案，2人戒護就醫，還有2人在逃，警方正積極追緝中。