老闆想「老牛吃嫩草」！拉女員工廚房摳摳　她崩潰卻反被嗆：亂勾引

▲飲料店女員工遭老闆猥褻，老闆娘知情後竟還怪她，「勾引老公」。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一名飲料店老闆阿義（化名）涉嫌在廚房性騷擾女員工小君（化名），不但強吻、環抱，甚至還撫摸下體，並傳送「就喜歡妳啊，想老牛吃嫩草」等訊息給小君。小君事後向老闆娘反應，沒想到反遭責備她勾引老闆，讓她一度想不開跑到公園輕生。法院審理後，依法判阿義1年徒刑，他不服提出上訴，但遭到二審法官駁回。

判決書指出，阿義是一間飲料店的負責人，平常將店面交給妻子經營，並自2018年7月初開始雇用小君，負責調配飲料、結帳等業務。

然而，同年10月23日下午，阿義趁著妻子不在店面時，趁機將小君拉至廚房，接著強行環抱、親吻小君，甚至還隔著衣物撫摸小君下體、胸部等。起初，小君擔心失去工作而隱忍，但最後決定以腳踹門發出聲響表明不再同意，阿義才罷手，而她事後不甘受辱也決定提告。

小君指控，她事後向老闆娘反應遭到阿義猥褻，沒想到對方卻不聽她解釋，反而責備她勾引阿義，而當下她因覺得丟臉，立刻提出辭職，當晚還跑到公園輕生，所幸被及時發現送醫，才撿回一命。

對此，阿義雖坦承有對小君做出親密行為，但辯稱是婚外情關係，沒有強迫小君，矢口否認犯行，但最後仍遭到高雄地院判刑1年。

阿義不服提出上訴，不過，高雄高分院審理時查出，阿義經常用LINE調戲小君，還要小君叫他「老公」，甚至說出，「就喜歡妳啊，想老牛吃嫩草」、「我要當妳的男人」、「給我妳的心和妳的人啊」、「要不要讓我抱抱」等語。

另外，法官還透過監視器畫面發現，阿義多次在店內頻繁接觸小君，包括摟腰、牽手等，但小君不僅沒有主動接觸他，甚至還刻意迴避他的動作，因此難以認定他所言屬實。此外，阿義還想與妻子串證，但因供述前後不一、避重就輕，遭到法官識破，最後駁回上訴，維持一審原判。全案確定。

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