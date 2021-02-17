爬玉山連這都掉！登山客失物排滿「3↑長桌」　網笑瘋：怎下山的？

▲玉山國家公園管理處貼出失物招領公告。（圖／翻攝臉書「玉山國家公園管理處」）

記者陳韻如／綜合報導

《玉山國家公園管理處》16日晚間在臉書貼出塔塔加遊客中心內及周邊的遺失物清單，而透過公布的照片可以看到，民眾所遺留的物品中不外乎是帽子、太陽眼鏡、手套等物品占大宗，但其中竟還包含了登山鞋，讓不少網友見狀全傻了眼，直呼，「蛤！沒穿鞋爬下山！厲害了！！」

透過《玉山國家公園管理處》貼出的照片可以看到，民眾的遺失物一字排開至少擺滿3張長桌，而其中物品不外乎是常見的雨傘、帽子、眼鏡、水壺等，就連整組的鍋具也遭遺留在山上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，最令人驚訝的是，其中一張照片中，出現了2雙登山鞋以及1雙拖鞋，讓不少網友見狀傻眼，紛紛留言，「鞋子也遺失，是怎麼下山的」、「前面幾項我可以理解，『鞋子』怎麼丟的」、「蛤！沒穿鞋爬下山！厲害了！！」

對此，《玉山國家公園管理處》也公告領回辦法，民眾若要領回遺失物，必須攜帶身分證見到塔塔加遊客中心1樓服務台領取，而自即日公告日起算屆滿6個月後，若逾期無人認領，則會依法得逕行處理遺失物性質作資源分類後以廢棄物處理。

【更多新聞】

快訊／台南街頭兇殺案！ 1嫌拘提到案、2人戒護就醫

外帶飲料喝到小強…殘肢還在杯中漂！她要求道歉遭質疑「敲詐」氣瘋

重案回顧／逆子23刀弒爸！伴屍3天嫌臭棄屍 還嗆：殺他剛好而已