狂！PABLO招牌起司塔變身「罪惡甜筒、舒芙蕾」　只在超商吃得到

▲「全家xPABLO」推7款獨家聯名甜點、飲料、冰品 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

甜點控衝超商吃了！日本超人氣起司塔專門「PABLO」以半熟起司塔風靡台日，尤其是招牌的「經典原味起司塔」，半熟的烘焙熟度搭配奶油起士、蛋白，再加入杏桃醬，豐富的罪惡內餡累積高人氣。這次宣布攜手全家打造7款聯名甜點，不僅有放入整顆蛋的舒芙蕾，還將經典起司塔變身甜筒冰淇淋，通通超欠吃，即日起陸續登場。

▲7款聯名甜點即日起陸續登場。

「全家xPABLO」7款聯名甜點、飲料、冰品登場，通通是選用PABLO經典原味起司塔、特製杏桃果醬作為創意開發，首波登場就有罪惡「杏桃乳酪舒芙蕾」，裡頭放進一整顆蛋搭配濃郁杏桃乳酪，蛋香十足，還有以特製杏桃果醬及果泥與紐西蘭奶油乳酪結合的「杏桃乳酪麵包」，以及經典的「半熟起司塔 」，即日起搶先開吃。

▲PABLO經典起司塔變身罪惡甜筒。

第二波一連推出5種選擇，其中，必吃PABLO經典起司塔變身的罪惡「起司塔冰淇淋」，有著濃郁奶香的起司冰搭配甜筒，外層還裹上白巧克力打造豐富口感，不能放過，同步有「杏桃蕾雅泡芙」、「巴斯克蛋糕」、「起司奶茶」等通通一次吃，2月24日接棒開賣。

▲7-11阜杭豆漿飯糰升級版剩2天吃得到。

另，7-11去年10月底推出、狂賣近200萬顆的「阜杭豆漿經典飯糰」近日也升級登場，將飯糰內的蛋條升級為蔥蛋，選用香氣濃郁的生鮮蔥和蔥油調味，在加入原味肉鬆搭配辣味菜脯、烤蔥蛋條及烤麵包條，口味鹹甜酥脆，只剩2天吃得到，一定要把握機會。

【你可能也想看】

►搶喝1元美式、買1送1！4大超商「開工日咖啡優惠」懶人包

►菜單上找不到！麥當勞、摩斯「極神秘銅板漢堡」 30元就能吃到

►頂好換裝了！全新家樂福超市搶先看 咖啡廳進駐、吃得到現做焢肉飯

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來