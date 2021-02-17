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友人「遭落石砸中」險丟命！流氓藥師重機上蘇花改　用罰單爭權益

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前報導《紅牌重機衝蘇花改秒收紅單　網讚流氓藥師：900買安全好便宜》，「流氓藥師」劉信和月初曾替重機騎士們的路權發聲，1日騎紅牌重機行經蘇花改前往花蓮探視朋友，來回各收到2張900塊錢罰單，他把整個過程錄影po到網路，舉動引發爭議。之後他則是再度PO文，用友人被落石砸到頭的故事，解釋自己做這件事的原因。

▲▼ 。（圖／流氓藥師 劉信和授權使用）

▲劉信和的友人騎舊蘇花，卻遭落石砸到頭。（圖／流氓藥師 劉信和授權使用）

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流氓藥師劉信和在臉書po影片，說自己在1日的時候，騎重機行經蘇花改前往花蓮探視朋友，在路程當中被警方攔下各開了1張900塊錢的罰單，影片當中劉信和都相當配合警方開單、簽名。

事後他接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時表示很質疑，因為蘇花改上面發生的事故，很多都是砂石車超重、煞車不及、逆向或是因為什麼樣的原因打滑，根本也不是兩輪造成的，「然後整條路封路，落石、坍方，有一條路讓我安全回家，讓我去花蓮，為什麼我不走這條路？」

劉信和的影片放到網路之後，有破萬的瀏覽人次，他自己相當意外，「難道大家都這麼心有戚戚焉，對這件事情的不公平性，大家都很有感覺嗎？」劉信和也說網友回應，「大家都說是買個平安！大家都認同我媽會繳，900買平安，大家都認同這件事情。」

流氓藥師之後也再度發影片，說他當天騎蘇花改是要去花蓮探望一位很重要的友人，「去探望他的原因是因為他剛從加護病房轉到普通病房，他進加護病房的原因，就是被落石砸到頭，現在他的頭頂……左邊一塊頭蓋骨還沒有縫回去。」劉信和透露，友人進出加護病房2次，腦壓高到8、90，甚至一度命危，差點救不回來。

▲▼ 。（圖／流氓藥師 劉信和授權使用）

▲看到朋友被落石砸到差點丟了性命，劉信和相當生氣。（圖／流氓藥師 劉信和授權使用）

劉信和接著指出，他明知台9線蘇花改公路不開放紅牌重機，但寧願被警察攔查開單，也不願冒著危險騎舊的蘇花公路，以朋友的例子來質問，「為什麼騎車的人沒有辦法擁有一條比較安全的道路？」「這樣的風險，公路總局有正視過嗎？」

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